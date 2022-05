Assium certifica Utilità (Gruppo Metano Nord), fornitore di energia elettrica e gas per aziende

Bollino di azienda affidabile per “Utilità”, del Gruppo Metano Nord. A certificare le competenze e il comportamento etico del fornitore di energia elettrica e gas è stato il comitato scientifico di Assium

Un segnale di ottimismo sul tema della “credibilità delle aziende” che operano con rigore anche durante La crisi politica e militare in Ucraina. L’attestazione di qualità e affidabilità arriva dopo l’audit del comitato tecnico-scientifico di Assium che ha rilasciato la certificazione dopo aver eseguito tutti i protocolli.

Il bollino di azienda affidabile viene assegnato ai soli soggetti in linea con i principi di etica e di trasparenza nel rispetto del codice deontologico dell’Associazione Assium in riferimento alla Norma 11782 del 2020. Dallo scorso mese anche Utilità, del Gruppo Metano Nord, è una delle aziende soggette al controllo continuativo del comitato tecnico-scientifico di Assium, che ne accerta l’affidabilità.

Per la gestione dei budget aziendali dedicati alle forniture di luce e gas, soprattutto in questo momento storico di incremento dei prezzi energetici, servono fiducia, qualità e trasparenza. L’audit per raggiungere tale traguardo, ha coinvolto vari ambiti quali: Formazione e certificazione della rete vendita, Rispetto del codice di condotta commerciale, Trasparenza delle offerte e delle fatture emesse, Servizio di post vendita di qualità.

I relatori di Assium hanno condotto l’Audit tramite diversi incontri, verificando documenti (contratti e offerte) per accertare la conformità ai requisiti di trasparenza richiesti dal codice di condotta commerciale e dalla normativa settoriale in tema di fatturazione. Al termine dell’iter, Utilità ha ottenuto la certificazione di Azienda Affidabile entrando così a far parte del gruppo delle imprese virtuose sottoposte al controllo continuativo del comitato scientifico di Assium per verificare il mantenimento della qualità del servizio offerto.

“Abbiamo deciso di chiedere l’attestazione di Assium perché la nostra azienda opera rispettando i criteri di eticità, trasparenza e competenza che riteniamo fondamentali affermare nel mercato dell’energia e del gas e crediamo che l’attività di Assium contribuisca in maniera fondamentale alla creazione e tutela di queste professionalità” – ha spiegato Stefano Prazzoli, direttore commerciale di Utilità – Gruppo Metano Nord.

Il direttore precisa che “il confronto con Assium e la misurazione delle competenze interne, ci ha permesso di valutare lo stato dell’arte e favorire il miglioramento dei servizi offerti e ci aspettiamo che il mercato riconosca il valore del nostro servizio, la serietà, l’etica e la convenienza che offriamo a tutti i nostri Clienti attuali e futuri”.

“Oggi siamo uno dei principali fornitori di energia e gas alternativi ai grandi operatori di mercato, ma con un valore in più: un servizio clienti di qualità che ci ha permesso di fidelizzare i nostri clienti e di acquisirne di nuovi, grazie anche al passaparola di coloro che hanno già provato il nostro servizio – chiarisce Veronica Totti, responsabile Comunicazione Marketing & Gestione Canali di Utilità S.p.A. “Lavoriamo per essere il fornitore energetico degli imprenditori che cercano convenienza, efficienza e rispetto ambientale”.