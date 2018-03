Assicurazioni, Ubi Banca lancia due polizze multiramo

Sviluppate nel rispetto della recente normativa Mifid 2, le due polizze Twin Selection e Twin Top Selection offrono al una soluzione di medio-lungo periodo che integra la propensione al rischio con l’orizzonte temporale preferito

UBI Banca, in collaborazione con i partner assicurativi Aviva, Lombarda Vita e BAP Vita e Previdenza, ha lanciato le innovative polizze vita Multiramo, Twin Selection e Twin Top Selection, dedicate ai clienti Retail e Top Private. Entrambi i prodotti rispondono ai requisiti previsti dalla Mifid 2, entrata in vigore quest’anno, e anticipano quanto richiesto dalla normativa IDD di prossima attivazione.

Twin Selection e Twin Top Selection integrano soluzioni di investimento e protezione, coniugando così la componente tradizionale “vita e previdenza” con la componente “protezione e tutela della persona e del nucleo familiare”. I clienti avranno a disposizione una soluzione di medio-lungo periodo che offre la possibilità di investire, con diverse combinazioni, tra gestione separata (ramo I) e unit linked (ramo III), potendo scegliere quanto allocare in base alla propria propensione al rischio e all’orizzonte temporale individuato, grazie al supporto del consulente UBI Banca di riferimento.

“Queste nuove soluzioni di investimento – commenta Rossella Leidi, Chief Wealth and Welfare Officer di UBI Banca – sono state sviluppate coerentemente al nostro approccio di Global Advisory ai nostri clienti sul loro patrimonio, finanziario e non finanziario, a supporto di una pianificazione complessiva per bisogni propri e dell’intero del nucleo familiare, nelle diverse fasi del ciclo di vita”.

Alla componente multiramo, le due polizze associano una proposta di protezione completa che rende possibile acquistare ulteriori coperture assicurative per coprire gli eventi che possono trasformare in modo improvviso le proprie esigenze quotidiane (ad es. malattie gravi, mancata autosufficienza o decesso).

Secondo quanto emerge da una recente analisi di GfK Italia (Multifinanziaria Retail Market 06/2017), infatti, il 52% delle famiglie che risparmiano “mette soldi da parte per far fronte a emergenze e imprevisti”, immobilizzando per la protezione dal rischio una parte dei propri risparmi che potrebbe essere impiegati altrove. Inoltre, secondo recenti studi (Aviva Consumer Attitudes Survey 2017), la polizza assicurativa come strumento finanziario preventivo è ancora oggi poco considerata e valutata nelle scelte di investimento degli italiani: in relazione alle casistiche di “malattie gravi” solo 6 italiani su 100 si sono attivati con delle soluzioni dedicate.

Rossella Leidi, intervistata poche settimane fa da FIRSTonline, ha concluso: “Ecco perché per UBI Banca è fondamentale essere a fianco del cliente per offrire soluzioni di investimento e protezione complete, in grado di assisterlo durante tutta la sua vita, anche nel caso si verificassero accadimenti significativi, quali ad esempio, patologie gravi o la mancata autosufficienza, temi sempre più rilevanti in un trend di innalzamento dell’età della popolazione, in un contesto dove le politiche di welfare sociale devono essere integrate da iniziative poste in essere dai singoli cittadini”.