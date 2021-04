Assicurazioni, Alleanza entra nel segmento Casa

La compagnia del gruppo Generali insiste nel mercato Protection e lancia un nuovo prodotto che tuteli anche i beni all’interno della casa (animali compresi) e integra la tecnologia per prevenire eventi catastrofali

Alleanza Assicurazioni, compagnia del gruppo Generali, insiste sempre di più sul mercato della protection, nel quale ha più che triplicato la sua raccolta dal 2015 al 2020, passando da 82 a 209 milioni di euro. La nuova frontiera di questo business per la società guidata da Davide Passero è la casa: come è noto, gli italiani sono in larga maggioranza proprietari degli immobili in cui vivono (il 73% delle famiglie), ma meno di un quarto di loro, il 22%, ha stipulato una polizza assicurativa sulla propria abitazione, che sia per incendio, multirischio o le cosiddette “globali fabbricati”, cioè a protezione dell’intero edificio, per conto di tutti i proprietari tramite l’amministrazione di condominio. Alleanza ha dunque intenzione di inserirsi in questo “vuoto” e lancia la nuova soluzione “Casa Semplice”, un piano di protezione della abitazione, di chi la vive e anche di ciò che contiene.

La nuova polizza infatti è completa e personalizzabile e offre una protezione anche in caso di eventi catastrofali: grazie all’integrazione della tecnologia (compresa quella di Generali Jeniot, che tramite sensori intelligenti avvisa tempestivamente in caso di anomalie), Alleanza si pone in grado di tutelare dai frequenti rischi che possono insorgere a persone, animali domestici e oggetti all’interno delle abitazioni, oggi sempre più luogo di lavoro, di riposo e di gioco, a causa dell’emergenza sanitaria che costringe milioni di famiglie a trascorrere molto più tempo del dovuto all’interno della loro casa o appartamento. Si tratta di un’esigenza, quella di essere assicurati, che in pochi contemplano per tempo, anche se poi una ricerca SWG ha rivelato che dopo aver subito un danno il 60% delle famiglie decide di sottoscrivere una copertura.

“Casa Semplice” offre nel dettaglio 4 soluzioni: Protezione Abitazione (tutela per danni per l’abitazione, compresa la protezione catastrofale); Protezione Beni (tutela per danni ad oggetti presenti in casa); Protezione Animali di Famiglia (assistenza per consulenza veterinaria h24); Protezione Famiglia & Vita Digital (cybersicurezza). Inoltre l’opzione Casa Green prevede uno sconto riservato a chi ha scelto di vivere o riqualificare la propria casa rendendola efficiente da un punto di vista energetico.

“Riteniamo fondamentale – ha commentato l’Ad di Alleanza, Davide Passero – interpretare il nostro ruolo sociale di assicuratori riducendo il divario tra una crescente percezione dei rischi dalla parte delle famiglie e una bassa copertura degli stessi. Questa è la responsabilità che sentiamo per essere ‘Partner di Vita’ dei nostri clienti, che è la strategia di tutta Generali Country Italia. Siamo, infatti, consapevoli che chi fa assicurazione ha la responsabilità di colmare questo gap e per questo, in Alleanza, vogliamo fare la nostra parte al fianco dei nostri clienti e delle comunità, rendendo popolare l’assicurazione in Italia. Questo impegno è già testimoniato dalla nostra attività in ambito salute, dove in poco meno di due anni abbiamo assicurato oltre 230 mila famiglie. Oggi allarghiamo la nostra azione anche al segmento della casa, da sempre bene di primaria importanza per gli italiani, attraverso la nuova soluzione ‘Casa Semplice’ dedicata alla protezione non solo dell’abitazione, ma dell’intera famiglia”.