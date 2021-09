Assicurazioni: al via il terzo tour agenti di Cattolica del 2021

Torna in presenza l’evento di Cattolica Assicurazioni per ascoltare le esigenze degli agenti e collaboratori e delineare insieme le prossime sfide della rete distributiva della Compagnia

È partito “Route 44”, il tour agenti 2021 di Cattolica. Con Marco Lamola alla guida, la Direzione Commerciale si appresta a percorrere oltre 11.550 chilometri per dar vita ad un tour che in 11 settimane e 27 giornate lavorative raggiungerà la Rete distributiva Cattolica, finalmente in presenza, al fine di rafforzare la rete rendendola più produttiva e competitiva nel mercato locale.

Dopo i web tour di marzo (Duemila21 Pronti al Futuro) e quello di luglio, per il terzo appuntamento dell’anno si è scelto di tornare in presenza: da giovedì 16 settembre con la prima tappa a Perugia per concludere il prossimo 26 novembre a Cagliari.

Il Direttore Commerciale Marco Lamola ha voluto incontrare personalmente gli agenti di ciascuna delle 44 zone commerciali, da Nord a Sud della Penisola, e insieme ad essi i migliori collaboratori e front office che si sono distinti nelle gare di periodo. Alle 44 riunioni, una per zona commerciale, parteciperanno in media circa 40 agenti, che avranno l’opportunità di interagire direttamente con la Direzione.

Inoltre, nel corso degli incontri, sarà dato spazio ad “Arena”, la piattaforma commerciale che ha preso avvio lo scorso anno finalizzata a tradurre in modo efficace nell’operativo il Piano Aziendale.

“Dopo 18 mesi di distanza forzata torniamo a guardarci negli occhi e stare insieme – ha dichiarato il Vice Direttore Generale di Cattolica Assicurazioni Marco Lamola – un’occasione unica per dimostrare, ancora una volta, la vicinanza del Gruppo ai propri Agenti e ribadire una strategia che vede nella Rete agenziale l’architrave del modello distributivo della Compagnia. Lo faremo nel corso di questi momenti di confronto per lanciare il rush finale verso il raggiungimento degli obiettivi del Piano Industriale, confermando l’impegno a rafforzare la rete rendendola più produttiva e competitiva nel mercato locale”.