Assicurazione, A1 Life: come proteggere tutta la famiglia contro gli imprevisti

Avere un’assicurazione permette di essere tutelati contro i rischi che possono condizionare i beni più preziosi: dalla salute alla casa

L’attuale contesto finanziario e occupazionale italiano non offre grosse garanzie in fatto di stabilità e rende difficile ottenere sicurezza economica per sé e per la propria famiglia, pensando sia all’oggi che al domani. In quest’ottica, si può chiedere proteggere il patrimonio dagli imprevisti con un’assicurazione rivolgendosi a dei consulenti in grado di individuare le soluzioni più efficaci e adeguate.

Recenti rilevazioni hanno fatto emergere un atteggiamento preoccupante, ovvero la tendenza a trascurare i rischi che ogni giorno possono condizionare i beni più preziosi di ciascuno, dalla salute alla casa. In particolare, infatti, risulta che:

47 milioni di persone non hanno stipulato un’assicurazione sulla vita (fonte: ilsole24ore.com);

il 60% degli italiani non ha un’assicurazione sulla casa (fonte: ilsole24ore.com);



il 53% degli italiani non sta risparmiando per integrare la pensione (fonte: elaborazione Ania su dati Insurance Europe, 2020).

L’importanza di una protezione su misura

Sul mercato si possono trovare diversi interlocutori in ambito assicurativo. A1 Life è una grande azienda di intermediazione assicurativa che offre alle famiglie il supporto di consulenti per proteggere il patrimonio dagli imprevisti e pianificare un’efficiente gestione delle risorse nel medio e lungo periodo, valutando la situazione del cliente e a integrarla con le aspettative per il futuro, dando vita a una protezione su misura che va incontro alle esigenze personali.

Assicurazione: proteggere salute e casa

Fra le soluzioni assicurative più diffuse e importanti, rientrano senza dubbio quelle che salvaguardano salute e casa.

Per quanto riguarda la sanità integrativa, si tratta di prodotti indispensabili per superare tutte le difficoltà relative alle prestazioni del servizio sanitario nazionale, evitando, per esempio, lunghe attese per effettuare visite e controlli di routine. Tutelare la salute di tutti i componenti della famiglia in maniera attenta vuol dire, tra l’altro, poter accedere alle migliori strutture specialistiche del territorio e condurre efficaci percorsi di prevenzione. Inoltre, la protezione consente anche di percepire redditi in caso di malattia o infortuni.

Un’assicurazione sulla casa, o su altri immobili come un’azienda, è il modo migliore per difendere la proprietà da tanti pericoli, come atti di vandalismo e calamità naturali, con la possibilità di estendere la protezione a mobili e oggetti preziosi presenti al suo interno.

Trasferimento del rischio a terzi

Il trasferimento del rischio a terzi offre l’opportunità di garantire stabilità economica alla famiglia anche nel caso che la persona o le persone che producevano il reddito non ci siano più. Con un piano assicurativo calibrato, ogni spesa, come le rette scolastiche dei figli o le rate del muto di casa, sarà coperta. Costruire una rete di protezione realmente completa consente di affrontare la vita di tutti i giorni con più serenità.