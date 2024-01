Arte e Sostenibilità. L’etica dell’upcycling e del riciclaggio per sostenere l’urgenza ambientale

L’arte sostenibile con le sue narrazioni avvincenti e immagini fortemente emotive, gioca un ruolo indispensabile nel promuovere una diversa visione sostenibile nella società

Con l’attuale assalto di nuovi eventi legati al clima e ai disastri, e mentre il mondo è alle prese con l’urgenza delle questioni ambientali, gli artisti stanno sfruttando le loro piattaforme per affrontare le questioni relative all’arte e alla sostenibilità.

L’arte ha la capacità unica di rendere palpabili i concetti astratti. Quando si osserva un’opera d’arte che trasmette i pericoli dell’inquinamento da plastica, non si ottiene solo un dato di fatto ma un’emozione. Questa connessione emotiva può portare ad una maggiore consapevolezza e perciò ad un cambiamento di prospettiva futura.

Utilizzando diversi materiali, la performance e i mezzi digitali, gli artisti si trovano sempre più di fronte al compito di affrontare il tema della conservazione, del cambiamento climatico e della responsabilità sociale. Diventa perciò utile esplorare quale siano le forme di sostenibilità nell’arte, l’utilità dell’arte e il suo potenziale spreco e il ruolo dell’arte digitale nella sostenibilità.

La sostenibilità nell’arte e l’utilizzo di materiali e pratiche eco-compatibili

Ciò comporta una scelta consapevole degli artisti di ridurre la propria impronta ambientale, sia utilizzando materiali riciclati, riducendo i rifiuti, sia considerando l’impatto ambientale a lungo termine delle loro creazioni.

Una consapevolezza sempre più viva che porta l’artista a scegliere materiali eco-compatibili.

Ad esempio, invece di utilizzare colori acrilici o a base di olio, che contengono solventi tossici, alcuni artisti stanno già tornando a coloranti a base vegetale, acquerelli o pigmenti minerali. Lo stesso nella scultura, preferendo così di abbandonare quei materiali come resine o legni trattati chimicamente, perciò non biodegradabili e dannosi se smaltiti. In risposta a tali sfide, molti artisti contemporanei stanno sostenendo l’etica dell’upcycling e del riciclaggio, riutilizzano materiali di scarto, dalla plastica ai metalli ai tessuti, dando nuova vita a ciò che una volta era considerato rifiuto.

Arte catalizzatore del cambiamento politico

L’arte sostenibile non si limita solo ai materiali e ai metodi ma spesso funge da catalizzatore efficace per il cambiamento politico, gli artisti che si concentrano sulla sostenibilità spesso affrontano questioni legate alla conservazione ambientale, al cambiamento climatico e alla responsabilità sociale nelle loro opere, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza e ispirare l’azione.

Arte digitale una scelta concreta di sostenibilità

Generalmente percepiamo il mondo digitale come qualcosa di più rispettoso dell’ambiente perciò identifichiamo nell’arte digitale un’alternativa meno invasiva all’arte tradizionale. Senza la necessità di materiali fisici o trasporti, l’arte digitale riduce intrinsecamente molte delle preoccupazioni ambientali tangibili associate alle pratiche artistiche convenzionali. Illustrando gli effetti devastanti del cambiamento climatico, della deforestazione o dell’inquinamento, gli artisti possono generare risposte emotive immediate che fatti e cifre da soli potrebbero non evocare.

Il ruolo dell’arte sostenibile nel guidare i cambiamenti culturali

L’arte può mostrare stili di vita e pratiche sostenibili, presentandoli come desiderabili e raggiungibili. Con materiali riciclati e sostenibili si possono realizzare importanti opere d’arte senza comportare danni all’ambiente. Diventerà perciò sempre più utile condividere e far partecipare l’intera comunità. Un esempio possono essere le installazioni di arte pubblica incentrate sulla sostenibilità al fine di favorire discussioni, collaborazioni e iniziative comunitarie mirate alla conservazione ambientale.

Skyscraper by Studiokca, Plastic Waste Whale, Eco Art 2019

Arte come lotta al consumismo

L’arte sostenibile ha anche lo scopo di criticare il consumismo eccessivo e la cultura dello scarto. Sarà sempre più importante in futuro riconsiderare le proprie abitudini di consumo e le norme sociali che incoraggiano lo spreco. In sostanza, l’arte funge sia da specchio che da faro, riflettendo lo stato attuale del mondo e illuminando al tempo stesso il percorso verso un futuro più sostenibile.