Arte contemporanea: Rashid Johnson. Quanto vale la sua opera?

Il mercato dell’arte contemporanea riflette il momento storico e nuove tendenze conquistano il collezionismo, l’informale a sfondo sociale prevale come nel caso di Rashid Johnson e le sue opere post-blackness

Rashid Johnson (1977) sembra cavalcare la tendenza delle nuove avanguardie dell’arte contemporanea. Salito alla ribalta nei primi anni 2000, Johnson rappresenta un capitolo fondamentale nello sviluppo di una nuova generazione di artisti neri, che negli ultimi anni sono stati finalmente riconosciuti e celebrati dalle istituzioni di tutto il mondo. La svolta di Johnson arriva nel 2001, quando all’età di 24 anni è l’artista più giovane incluso nella leggendaria mostra Freestyle curata da Thelma Golden allo Studio Museum di Harlem. Negli anni successivi, Johnson è emerso come una voce di spicco tra gli artisti contemporanei e una delle figure culturali più rispettate al mondo. Operando senza soluzione di continuità tra pittura, scultura, video, installazione e performance, la pratica concettuale di Johnson continua ad evolversi ed espandersi, proprio come il panorama socio-politico in costante cambiamento che riflette il suo lavoro.

Untitled Triangle Shelf (2009)

Pittura, Tecnica mista (black wax, spray paint enamel, bronze) 90 x 44 x 10 cm

Prezzo di aggiudicazione: 17.727 € (15.000 £ ) Prezzo incluso spese : 22.159 € (18.750 £ )

Stima: 14.182 € – 21.272 € (12.000 £ – 18.000 £ )

CONTEMPORARY ART 17/10/2013 Phillips Londra, Regno Unito Firmato “Rashid Johnson” / verso

For Lester (2011)

Pittura, Tecnica mista (branded red oak flooring, black soap, wax in artist’s frame), 154 x 154 x 6 cm

Prezzo di aggiudicazione: 48.264 € (60.000 $ ) Prezzo incluso spese : 60.330 € (75.000 $ )

Stima: 48.264 € – 64.352 € (60.000 $ – 80.000 $ )

Contemporary Art 12/11/2014 Sotheby’s New York, Stati Uniti



Una delle principali linee guida nell’opera di Johnson è la presenza del corpo, sia attraverso l’immagine, la forma o il gesto. Serie recenti incentrate sulla figura, tra cui “Anxious Audiences” e “Broken Men“, che esplorano le rappresentazioni storiche di soggetti neri e un esame più ampio delle esperienze umane universali. Nei rilievi speculari, lo spettatore diventa soggetto, il nostro stesso riflesso prende il posto delle figure ansiose di Johnson. La superficie specchiata fa percepire allo spettatore il proprio riflesso scheggiato tra schizzi di sapone nero e cera sciolta, oscurando l’identità dello spettatore e rifiutando qualsiasi tipo di interpretazione diretta.

In prima linea nel mondo dell’arte contemporanea

All’interno del variegato lessico di segni e simboli che compongono la variegata pratica di Johnson, queste opere speculari invitano lo spettatore a partecipare come punto di riferimento centrale nella sua collezione in continua espansione di pietre miliari culturali.

Untitled Anxious Drawing (2017)

Pittura, Olio/cotton rag, 76 x 57 cm

Prezzo di aggiudicazione: 25.454 € (22.000 £ ) Prezzo incluso spese : 31.818 € (27.500 £ )

Stima: 11.570 € – 17.355 € (10.000 £ – 15.000 £ )

Post-War & Contemporary, First Open 17/04/2018, Asta online, Christie’s, Regno Unito

Provenienza: Donated by the artist, courtesy Hauser & Wirth

Nel 2018 alcune sue opere raggiungono quotazioni di pregio e conquistano il mercato come l’opera

Untitled Escape Collage (2018)

Pittura,Tecnica mista (ceramic tile, mirror, vinyl, spray enamel, branded red oak flooring, oil stick, black soap and wax)/panel in artist’s frame, 185,7 x 248,9 cm

Prezzo di aggiudicazione: 299.633 € (350.000 $ )Prezzo incluso spese : 370.261 € (432.500 $ )

Stima: 171.219 € – 256.828 € (200.000 $ – 300.000 $ )

Post-War to Present 27/09/2018 Christie’s New York, Stati Uniti

Provenienza: Donated by the artist, Hauser & Wirth, New York and David Kordansky Gallery, Los Angeles

Record in milioni

Valutazione di investimento ⭐️⭐️⭐️⭐️

Prossima asta 13 luglio Phillips Londra|New York

The Funky Funktioneer

mirrored tile, black wax and soap mounted on panel

174.7 x 174.7 cm (68 3/4 x 68 3/4 in.)

Executed in 2013. Stima £80,000 – 120,000

In qualità di artista di spicco della sua generazione, il lavoro di Johnson è stato esposto nelle principali istituzioni di tutto il mondo, comprese le recenti presentazioni personali al Dallas Museum of Art, Dallas; Storm King Art Center, New Windsor; Museo di arte americana Crystal Bridges, Bentonville; MoMA PS1, città di Long Island; Museo Tamayo, Città del Messico; e l’Aspen Art Museum, Aspen. Il suo lavoro è nelle collezioni permanenti del Whitney Museum of American Art, New York; Museo Guggenheim, New York; Museo d’arte della contea di Los Angeles; e il Museo di Arte Contemporanea, Chicago. Il suo primo lungometraggio, un adattamento di Native Son di Richard Wright, è stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival ed è uscito su HBO nel 2019.