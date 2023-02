Arte contemporanea: Phillips New York in asta “live” serigrafie e lavori su carta di artisti come Bansky, Warhol, Basquiat

Appuntamento da Phillips per il collezionismo di stampe di arte contemporanea con opere di Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Robert Rauschenberg, Keith Haring, Ed Ruscha e Kara Walker, tra gli altri artisti contemporanei Blue Chip

Il collezionismo di stampe, serigrafie e lavori su carta sembra crescere soprattutto nelle nuove generazioni di collezionisti di tutto il mondo. Oltre 140 lotti di stampe contemporanee, dagli anni ’50 ad oggi in asta live da Phillps New York dal 6 al 15 febbraio.

Andy Warhol

Female Head with Partial Figure, 1957

Stima: $12,000 – 18,000

I punti salienti della vendita includono Ascent, Olympic, Leeches e Liberty, il set di quattro serigrafie After Jean-Michel Basquiat, Banksquiat di Banksy e un gruppo di 22 primi lavori su carta di Andy Warhol. La vendita includerà anche ulteriori opere su carta di Dorothea Rockburne, collage a tecnica mista di Michael Heizer ed edizioni di Keith Haring, Alex Katz, Robert Longo, Dieter Roth, Ed Ruscha e Kara Walker, tra gli altri.

A guidare la vendita è la stampa After Jean-Michel Basquiat’s Ascent, Olympic, Leeches, and Liberty pubblicata da Pace nel 2017

Queste quattro serigrafie sono state realizzate in collaborazione con la tenuta di Jean-Michel Basquiat e portano la firma degli amministratori della tenuta Lisane Basquiat e Jeanine Hériveaux. Le immagini stesse sono tratte da dipinti creati nel 1982-1983 e sono intrise della riconoscibile iconografia Basquiat. Basquiat è ben noto per le sue influenze urbane sintetizzate, afro-caraibiche e lo stile neo-espressionista che, una volta combinate, hanno creato un linguaggio visivo rivoluzionario che ha sfidato ciò che era stato precedentemente esposto negli spazi delle belle arti. Ascent, Olympic, Leeches e Liberty incarnano la stessa essenza dei capolavori che ha dipinto negli anni ’80, che rimangono tra i più intramontabili e stimolanti della storia dell’arte.

After Jean-Michel Basquiat – Salita, Olimpico, Sanguisughe e Libertà, 1982-1983/2017

Stima: $ 60.000 – 90.000

Creato durante e dopo i giorni trascorsi da Warhol a lavorare nella pubblicità e al Bonwit Teller, il grande magazzino di lusso di New York, questo gruppo di 22 opere su carta fornisce un’istantanea dello stile e dei soggetti dei primi disegni di Warhol. Pulite, nitide e sicure, queste immagini spaziano dall’inchiostro su carta, all’inchiostro su acetato smerigliato e alla litografia con colorazione a mano. Alcuni di questi disegni sono stati creati utilizzando la tecnica della linea macchiata, un metodo sviluppato da Warhol in cui l’inchiostro bagnato viene disegnato su una carta non assorbente, come la carta da lucido, e trasferito su una carta assorbente, creando un disegno al tratto “macchiato”. Ha sviluppato questo metodo mentre studiava alla Carnegie Mellon University ei risultati sono diventati sinonimo del suo lavoro di quest’epoca.

Banksy

Banksquiat (Gray), 2019

Stima: $60,000 – 80,000

Banksy presenta un omaggio visivo a Basquiat con il suo lavoro Banksquiat (Gray) del 2019

Creato come omaggio alla regalità della street art, Banksy sostituisce le carrozze di una ruota panoramica con il famoso simbolo della corona di Basquiat, collegando ulteriormente la street art in un contesto urbano al mondo delle belle arti commerciali. Banksy ha scelto il colore grigio per la ruota panoramica, che è anche il nome della band sperimentale di Basquiat. Basquiat è stato molto attivo nella scena musicale del centro città prima di diventare un pittore, un altro cenno al mondo intrecciato della musica, della street art e della scena artistica contemporanea della New York degli anni ’80.

Asta: 15 febbraio 2023, due sessioni alle 11:00 e alle 14:00 EST Esposizione dell'asta: 6 – 15 febbraio Luogo: 432 Park Ave, New York, NY, Stati Uniti, 10022