Arte con temi psico-sociali ” The Age of Energy” in mostra e vendita da Phillips Londra

The Age of Energy, mostra di vendita offerta da Phillips in collaborazione con Sassan Behnam-Bakhtiar, con il supporto di SETAREH, e curata da Kamiar Maleki. Con 13 dipinti ad olio che esplorano i temi della perdita di identità e della disconnessione a causa di eventi traumatici

The Age of Energy, mostra di vendita offerta da Phillips in collaborazione con Sassan Behnam-Bakhtiar, con il supporto di SETAREH, e curata da Kamiar Maleki. Con 13 dipinti ad olio che esplorano i temi della perdita di identità e della disconnessione a causa di eventi traumatici

Ciascuno dei dipinti di Behnam-Bakhtiar in The Age of Energy raffigura la struttura interna degli alberi che collega con il recupero e la guarigione dal trauma. Elemento cruciale in natura che sostiene, tra le altre cose, la vita umana attraverso la produzione di ossigeno, gli alberi sono parte integrante della nostra esistenza e del pianeta e, analogamente a noi, hanno un ampio spettro di importanti processi interni che non sono sempre evidenti o visibili.

The Age of Energy sarà in mostra nelle gallerie londinesi di Phillips a Berkeley Square dal 16 al 26 marzo

I dipinti ad olio di Behnam-Bakhtiar sono creati nella sua caratteristica peinture raclée, uno stile intricato di pittura che prevede la stratificazione di colori pigmentati e vivaci e quindi la raschiatura e la produzione di strati di trama sulla tela di lino. Per l’artista, questi strati rappresentano diverse energie, sentimenti e momenti. Dipinge uno strato e poi un altro per diversi mesi e talvolta anni per creare opere complesse e sfaccettate che fanno riferimento all’alienazione, alla disconnessione e allo spostamento spirituale, nonché al potere curativo dell’energia per riconnetterci infine a noi stessi e al mondo che ci circonda. Con questo nuovo corpo di lavoro, Behnam-Bakhtiar ha lavorato nel suo caratteristico stile peinture raclée per produrre un senso non solo dell’interno degli alberi, ma anche della trama e della fisicità degli alberi. Il tempo trascorso nella natura può ridurre significativamente la produzione di ormoni legati allo stress, migliorare l’umore, creare dopamina e aumentare le endorfine. Attraverso The Age of Energy, l’artista esplora come gli alberi possono avere questo effetto immensamente positivo su di noi. I suoi dipinti servono come promemoria diretto di come l’energia e la natura possono avere un effetto trasformativo sulla nostra esistenza, aiutarci a guarire dalla nostra perdita di identità e trovare la riconnessione.

Sassan Behnam-Bakhtiar è un artista franco-iraniano

Nato a Parigi nel 1984, Behnam-Bakhtiar ha vissuto a Teheran da adolescente e giovane adulto. Il lavoro dell’artista è noto per esplorare le sue opinioni sulla vita e l’umanità, derivate dalle sue esperienze personali nell’Iran post-rivoluzione, inclusa la guerra Iran-Iraq, e le sue successive riflessioni su quelle esperienze. Attualmente residente nel sud della Francia, il lavoro di Behnam-Bakhtiar è stato esposto in tutto il mondo, tra cui mostre personali alla Setareh Gallery di Dusseldorf, alla Saatchi Gallery di Londra e alla Villa Santo Sospir di Saint-Jean-Cap-Ferrat. Molte delle opere dell’artista fanno parte di importanti collezioni private internazionali.