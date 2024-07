Art Explorer: il catamarano a vela più grande al mondo ormeggiato a Marina d’Arechi alle porte della Costiera Amalfitana

Costruito da Perini Navi e progettato da Axel de Beaufort e Guillaume Verdier, questo catamarano all’avanguardia combina alta tecnologia e sostenibilità, con una galleria d’arte e sistemi per ridurre le emissioni

Art Explorer, il più grande catamarano a vela del mondo, è attualmente ormeggiato a Marina d’Arechi, alle porte della Costiera Amalfitana. Costruito da Perini Navi, questo catamarano si distingue per la sua alta tecnologia, il design innovativo e le sue capacità nautiche. Non è solo le sue dimensioni a renderlo speciale, ma anche la sua missione di esplorare e valorizzare i siti d’arte più significativi del Mediterraneo, promuovendo al contempo la sostenibilità ambientale e la consapevolezza ecologica.

“Art Explorer è l’esempio di come la nautica possa essere simbolo di innovazione e sostenibilità – ha commentato il presidente di Marina d’Arechi Agostino Gallozzi -. Un progetto unico che mette al centro l’arte, la bellezza e la passione per la navigazione. Tutti valori a cui da sempre Marina d’Arechi si ispira”. Questo mese, Marina d’Arechi ha già registrato oltre 80 approdi di navi da diporto superiori ai 30 metri, con un incremento del 5% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Art Explorer: il più grande catamarano a vela del mondo

Progettato dal team Armatore, con il design e l’architettura navale di Axel de Beaufort e Guillaume Verdier, il catamarano è gestito dall’Agenzia RYacht. Con una lunghezza di 47 metri e una larghezza di 17,30 metri, Art Explorer vanta un imponente piano velico interamente in carbonio, sostenuto da un albero alto 55 metri. Le sue dimensioni richiedono strutture di accoglienza e assistenza all’ormeggio che solo poche marine nel Mediterraneo possono offrire.

Art Explorer è un progetto all’avanguardia, un vero museo d’arte galleggiante, innovativo e sostenibile. Sul flybridge è presente un’area dedicata a esposizioni virtuali, workshop e conferenze, mentre la parte interna centrale ospita la galleria “Icons”. Il tetto della deckhouse è dotato di 65 mq di pannelli solari di ultima generazione, che producono istantaneamente 12 kW e accumulano fino a 60 kW al giorno. Questo sistema è supportato da un pacco batterie con una capacità di 270 kWh, consentendo una generazione elettrica a zero emissioni per oltre sei ore a pieno carico.

Dotato di una notazione di classe “green”, Art Explorer utilizza filtri catalitici sui gas di scarico per ridurre le emissioni e il particolato. Le manovre in porto e in zone protette sono effettuate in modalità completamente elettrica. Il potente piano velico, completamente automatizzato, può essere gestito da una sola persona, permettendo al catamarano di navigare a una velocità di 10 nodi anche con pochissimo vento.

Per due anni, lo yacht navigherà per il mondo offrendo esperienze artistiche e promuovendo la consapevolezza ambientale, facendo tappa in oltre 15 porti del Mediterraneo.