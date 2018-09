Ariston, la casa in Groenlandia contro i cambiamenti climatici

Il gruppo ha chiuso con successo il progetto “Ariston Comfort Challenge – Missione Groenlandia”, che è diventato anche un documentario tv – La sfida era quella di costruire una base per un gruppo di ricercatori danesi, impegnati in uno studio sul riscaldamento globale nella freddissima Disko Island – VIDEO.

Il gruppo Ariston Thermo, storico marchio del made in Italy che fattura quasi 1,6 miliardi (il 90% fuori dall’Italia) e conta 7mila dipendenti, ha appena chiuso con successo la sua prima campagna contro il riscaldamento globale e lo ha fatto attraverso un’iniziativa originale ed innovativa: la “Ariston Comfort Challenge – Missione Groenlandia”. Si è trattato di supportare, mettendo a loro disposizione un’innovativa casa modulare assemblata nel cuore della remota e gelida Qeqertarsuaq, meglio conosciuta come Disko Island, e riscaldata con tecnologia Ariston, un team di ricercatori dell’Università di Copenaghen impegnati – attraverso l’esame del terreno di quella zona della Groenlandia – in importanti studi sul cambiamento climatico.

La casa è stata chiamata la “Ariston Comfort Zone” ed ha permesso alla squadra guidata dal professor Morten Rasch dell’Istituto di Geoscienze e della gestione delle Risorse Naturali dell’Università di Copenaghen, di avere una base stabile nel cuore di Disko Island, dove le temperature arrivando fino ai -50° nel periodo invernale: fino ad oggi, a causa delle temperature rigide e delle condizioni climatiche avverso e senza un’infrastruttura adeguata, non era mai stato possibile trascorrere più di alcuni giorni sul posto durante i mesi invernali, il periodo dell’anno più importante per raccogliere nuovi dati, necessari alle fasi successive della ricerca. Adesso la base c’è, mette al riparo dalle condizioni estreme per tutto il periodo necessario e garantisce anche un livello di comfort sufficiente.

“Stavamo cercando la giusta opportunità per testare e dimostrare come, persino nelle condizioni più difficili che il genere umano ha mai sperimentato, la tecnologia dei nostri prodotti può dimostrarsi all’altezza delle aspettative più esigenti. Per mostrare come la nostra missione non sia un semplice claim, ma una realtà concreta e ben precisa”, ha spiegato Massimiliano Fugini, Group Brand, Digital, Corporate Marketing & Media Relation Manager di Ariston, “ci siamo messi in contatto con Interact, che ci ha subito presentato il Professor Rasch. Lo scienziato ha risposto con entusiasmo alla nostra proposta per la Ariston Comfort Challenge, che avrebbe radicalmente migliorato le capacità di ricerca del suo team – fino a quel momento provvisto solo di tende – offrendogli una base che fosse stabile e in cui si potesse vivere tutto l’anno”.

La casa ovviamente garantisce la massima efficienza energetica: è riscaldata e fornita di acqua calda grazie alla tecnologia di Ariston Alteas One. Il cuore pulsante della casa è la caldaia murale a condensazione, dotata di una tecnologia che garantisce un’alta efficienza energetica e di un nuovo Per4mance System basato sulla combinazione sinergica delle tecnologie di Ariston. Il boiler assicura le migliori performance con il minimo delle emissioni, offrendo un’esperienza duratura, confortevole e all’insegna della smart connectivity, persino nel più rigido degli inverni artici. E’ anche un oggetto di design, grazie alla collaborazione con UP Design.

“L’Ariston Comfort Challenge – Missione Groenlandia è una campagna che ci rende incredibilmente orgogliosi. È una nuova direzione che permette al brand di puntare verso nuove frontiere, nuovi consumatori e stakeholder, ridefinendo la nostra missione di portare il comfort a tutti, persino quando sembra difficile o impossibile. In quanto Country Manager per l’Italia, è un onore per me presentare al mercato nazionale questa modalità completamente inedita e diversa di dare vita ai nostri intenti” ha detto Mario Salari, il country manager per l’Italia.

L’intera missione è stata ripresa e sarà mostrata sotto forma di web-series attraverso i canali Ariston e raccontata da uno speciale dal canale DMAX. Inoltre, è disponibile, a partire dal 17 settembre, sulla piattaforma ufficiale Ariston, il documentario in sei parti che narra la storia dei tre installatori, gli eroi della storia, e del loro difficile viaggio per portare a compimento la missione. Un feature che non racconterà soltanto le loro avventure, ma anche le storie dei personaggi e delle culture che popolano i meravigliosi paesaggi di ghiaccio della Groenlandia.