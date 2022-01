Ardian acquisisce il 70% di Biofarma per 0,78 miliardi

La società friulana è entrata nel fondo di private equity Ardian – Si tratta del secondo investimento nel settore farmaceutico per il gruppo francese – Maurizio Castorina rimarrà alla guida dell’azienda

Nuova acquisizione per Ardian nel campo farmaceutico. Il gruppo di private equity francese ha acquisito da White Bridge Investments la maggioranza di Biofarma Group, società friulana specializzata nello sviluppo, produzione e confezionamento di integratori alimentari, dispositivi medici, e cosmetici. Il valore dell’operazione è di 0,78 miliardi su una valutazione del gruppo di 1,1 miliardi di euro (1,26 miliardi di dollari). La famiglia fondatrice, Germano Scarpa e Gabriella Tavasani, manterrà la sua attuale quota del 30% nel gruppo e reinvestirà a fianco di Ardian. Mentre Maurizio Castorina continuerà a guidare l’azienda come amministratore delegato. Advisore di Ardian nell’operazione Houlihan Lokey.

Secondo alcune indiscrezioni, Ardian è entrata in trattative esclusive per comprare la società friulana da White Bridge Investments all’inizio di quest’anno, dopo aver battuto l’offerta rivale del fondo di buyout BC Partners. White Bridge, guidata dall’ex investitore di BC Partners Marco Pinciroli, ha preso il controllo (il 70%) di Biofarma nel 2019 fondendola con la sua società di portafoglio Nutrilinea.

Si tratta del secondo investimento nel settore in meno di un anno: quello nella svedese Recipharm, lo scorso giugno quando la società di investimento con sede a parigi ha affiancato il fondo EQT nel capitale. EQT aveva delistato Recipharm dalla borsa di Stoccolma lo scorso febbraio a seguito di un’opa.

Un bel colpo per il private equity parigino dato che il mercato mondiale dei nutraceutici è stato valutato a 454 miliardi di dollari nel 2021 e dovrebbe espandersi ulteriormente nei prossimi 9 anni. Per effetto della pandemia, poiché le persone hanno rivolto grande attenzione agli integratori alimentari per rafforzare il loro sistema immunitario.

Biofarma ha sede a Mereto di Tomba (Udine) e conta 800 collaboratori e 170 linee di produzione in quattro stabilimenti produttivi distribuiti tra Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Veneto, La società è arrivata ad oltre 200 milioni di fatturato, con quasi il 50% sviluppato su mercati internazionali, grazie a partnership con vari clienti internazionali.