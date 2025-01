Apple non fa come Meta e non si adegua a Trump: il cda mantiene le politiche di inclusione

Apple vuol continuare a mantenere i programmi di equità e inclusione: una presa di posizione che arriva dopo quella, contraria, di Meta. Con l’avvicinarsi dell’insediamento di Trump alla presidenza, molte grandi aziende Usa, tra cui McDonald’s, Ford e Walmart, hanno annunciato la fine delle loro politiche dedicate alla diversità

Il consiglio di amministrazione di Apple ha raccomandato agli azionisti di votare contro la proposta di porre fine ai programmi di diversità, equità e inclusione (Dei) dell’azienda dopo che il centro nazionale per la ricerca sulle politiche pubbliche, un think tank conservatore, ha proposto di abolirli. Lo riportano i media americani. Si tratta di una mossa in controtendenza rispetto agli altri giganti del tech – da Amazon a Meta – che si sono invece sbarazzati delle loro politiche per la diversità a pochi giorni dal ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca.

“La proposta vuole, in modo inappropriato, limitare la capacità di Apple di gestire le proprie operazioni aziendali ordinarie, le persone, i team e le strategie”, si legge in una nota del cda nel quale si sottolinea che l’azienda “offre pari opportunità e non discrimina nelle assunzioni, nella formazione o nella promozione”. La proposta sarà sottoposta al voto degli azionisti durante l’assemblea generale annuale di Apple il 25 febbraio.

Secondo il gruppo che ha portato avanti la proposta di abolizione, i programmi a favore della diversità nelle assunzioni espongono le aziende a potenziali azioni legali, in seguito a una decisione della Corte Suprema contro la discriminazione positiva nelle università. Tuttavia, il cda ha tirato dritto e ha respinto questa argomentazione, sottolineando che Apple dispone di un programma “ben consolidato” per garantire il rispetto della legge.

Nel frattempo è emerso che la retribuzione del Ceo di Apple, Tim Cook, nel 2024 è aumentata del 18% rispetto all’anno precedente, arrivando a sfiorare i 75 milioni di dollari, di cui 58,1 milioni in premi azionari, 12 milioni in compensi derivanti da piani di incentivi non azionari e il resto da altri compensi. Nel 2022 era stata di 99 milioni di dollari.