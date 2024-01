Apple batte Samsung nel numero di smartphone spediti nel 2023: la big coreana guidava le vendite da 13 anni

La casa di Cupertino è anche l’unica azienda tra le prime tre a registrare una crescita positiva anno su anno, passando da 226,3 milioni di unità a 234,6 milioni di unità

Il 2023 ha segnato una svolta epocale nel panorama degli smartphone: Apple ha sottratto a Samsung la corona della leadership nelle spedizioni degli smartphone dopo un dominio indiscusso di 13 anni. Secondo il rapporto “Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker” di Idc, nell’ultimo trimestre 2023, mentre l’azienda di Cupertino festeggiava una crescita del 11,6% nelle spedizioni, portando la sua quota di mercato al 20,1%, Samsung sperimentava una brusca discesa del 10,9%, con 226,6 milioni di smartphone spediti e una quota di mercato del 19,4%.

Mercato smartphone: Apple spodesta Samsung dopo 13 anni

Solo un anno prima, la situazione vedeva Samsung in testa con 262,2 milioni di modelli e una quota di mercato del 21,7%, seguita da Apple con 226,3 milioni di modelli spediti e una quota di mercato dell’18,8%. Al terzo posto, seppur con uno scarto significativo, si posizionava la cinese Xiaomi con 145,9 milioni di spedizioni nel 2023 e una quota di mercato del 12,5%. Xiaomi e Oppo si collocano ora al terzo e quarto posto, registrando una contrazione rispettivamente del 4,7% e del 9,9% nelle spedizioni del 2023. La quinta posizione vede l’affermazione della cinese Transsion con una strabiliante crescita del 30,8%, contabilizzando 94,9 milioni di smartphone spediti e rappresentando l’8,1% del mercato.

Le difficoltà di Apple sul mercato cinese

Apple è l’unica azienda a far registrare una crescita positiva ogni anno, circostanza che evidenzia Idc, risulta ancora più significativa se si considerano le complesse sfide normative e la strenua concorrenza in Cina da parte di Huawei, il suo mercato più importante. La mela morsicata ha dimostrato una notevole resilienza, trainata dalla crescente domanda di dispositivi premium, che oggi costituiscono oltre il 20% del mercato.

Tuttavia, la Cina continua a essere un terreno complicato per Apple, evidenziato da una strategia difensiva con sconti aggressivi per contrastare la concorrenza. Gli analisti sottolineano la necessità di monitorare attentamente la situazione cinese nel 2024 e considerare possibili cali nelle vendite. Non solo. Gli esperti di settore fanno notare che i principali attori globali dovrebbero prestare attenzione alla crescente competizione di altri partecipanti del settore, tra cui Huawei, OnePlus, Honor e Google che propongono sia dispositivi a basso costo, sia dispositivi top di gamma. Il 2023, tuttavia, entra di diritto nei capitoli epici dell’industria degli smartphone, con Apple che scrive una nuova pagina nella sua storia, spodestando la longeva supremazia di Samsung.