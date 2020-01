Antitrust: Serie A nel mirino per abbonamenti e biglietti

L’Antitrust ha avviato 9 procedimenti nei confronti di altrettanti Club di Serie A per clausole vessatorie nei contratti di acquisto di abbonamenti e biglietti per le partite.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato nove procedimenti – che non significa che ha emesso una sentenza, ma che ci sono presupposti sufficienti per indagare – in materia di clausole vessatorie nei confronti delle società di calcio di serie A tra cui Atalanta, Cagliari, Genova, Milan, Lazio, Juventus, Roma e Udinese. In borsa la Roma perde circa il 2,3%, stabili Lazio e Juventus (ore 11:25).

Nel mirino sono finite anche le società Bologna e Parma, ma l’Autorità ha archiviato i procedimenti dopo aver riscontrato come esse abbiano modificato le loro condizioni generali di contratto, con la rimozione di clausole imputate di essere vessatorie.

Si tratta, di quelle clausole che non riconoscerebbero il diritto dei consumatori:

ad ottenere il rimborso di parte dell’abbonamento o del singolo titolo di accesso in caso di chiusura dello Stadio o di parte dello stesso;

Tali clausole potrebbero risultare vessatorie ai sensi degli artt. 33, 34 e 35 del Codice del Consumo poiché, escludendo o limitando la responsabilità delle società di calcio, sembrerebbero suscettibili di introdurre uno squilibrio a carico dei consumatori nelle prestazioni contrattuali.