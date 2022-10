Andy Warhol, serigrafia della regina Elisabetta II d’Inghilterra in asta da Phillips: stima 200/300 mila dollari

Asta Phillips “Editions & Works on Paper” New York dal 24 al 26 ottobre 2022. Tra le diverse opere anche la serigrafia della Regina Elisabetta II stima 200/300 mila dollari

Nel 1985, Andy Warhol rivolse la sua attenzione ai reali e creò Reigning Queens, il più grande portfolio di serigrafie dell’artista contenente quattro varianti di colore di ciascuna regina per un totale di sedici serigrafie.

Il set raffigura le quattro sovrane regnanti dell’epoca, ognuna delle quali salì al trono per diritto di primogenitura, piuttosto che per matrimonio: la regina Elisabetta II d’Inghilterra, la regina Beatrice dei Paesi Bassi, la regina Margrethe II di Danimarca e la regina Ntombi Twala di Swaziland. Warhol ha prodotto due edizioni del portfolio in varie colorazioni: 30 stampe “Royal Edition” e 40 stampe “Standard Edition”. Le stampe della Royal Edition erano adornate con “polvere di diamante”, fini particelle di vetro molato che brillano alla luce come diamanti. Il glamour di queste speciali stampe Royal Edition non fa che aumentare il fascino regale di queste figure iconiche che esistono come simboli del potere reale femminile. Il re del pop ha basato la sua serigrafia della regina Elisabetta II su una fotografia scattata da Peter Grugeon al Castello di Windsor nel 1975 e pubblicata nel 1977 per il suo Giubileo d’argento.

Vestito con la tiara di Vladimir, la collana del Giubileo d’oro della regina Vittoria, gli orecchini da sposa della regina Alexandra e l’ordine della famiglia di re Giorgio VI appuntato alla fascia della Giarrettiera, il soggetto di Warhol è adornato con la sua eredità.

Il ritratto della regina di Grugeon è diventato una delle sue immagini più famose, utilizzata a livello globale dalla valuta ai francobolli

Regina Elisabetta II del Regno Unito, da Reigning Queens (Royal Edition) (F. & S. 336A) 1985 Serigrafia a colori con polvere di diamante, su Lenox Museum Board, il foglio intero. S. 39 3/8 x 31 1/2 pollici (100 x 80 cm) Firmato e numerato ‘R 30/30’ a matita (c’erano anche 5 prove d’artista), pubblicato da George C. P. Mulder, Amsterdam (con timbro a inchiostro del copyright dell’artista sul verso), con cornice.

Stima $ 200.000 – 300.000

Questa riproduzione diffusa dell’immagine della regina si collega direttamente al fascino di Warhol per la replica di massa e il consumo di immagini di celebrità. Warhol ha applicato la sua estetica pop a un tradizionale ritratto di stato della regina Elisabetta II, stilizzando il suo viso con linee grafiche e blocchi di colori piatti. Lo sfondo rosa acceso si abbina all’abito celebrativo del Giubileo d’argento della regina, composto da abito, cappotto e cappello rosa. Aggiungendo un tocco di fluorescenza, Warhol modernizza Sua Maestà in fucsia, fondendo passato e presente in un’immagine degna della sua eredità. Celebrando settant’anni di servizio al popolo della Gran Bretagna e del Commonwealth, il 2022 segna il Giubileo di platino della Regina Elisabetta II, il primo monarca britannico a raggiungere questo traguardo. Nel 2012, per celebrare il giubileo di diamante della regina dei sessant’anni sul trono, la Royal Collection ha acquisito i quattro ritratti della regina Elisabetta II nei vari colori da Warhol’s Reigning Queens (Royal Edition). Questa serie di quattro opere sono gli unici ritratti della Collezione Reale per i quali la Regina non si è seduta. Al completamento del portfolio, Sir William Heseltine, segretario privato della regina, scrisse a George Mulder, il commerciante europeo di Warhol, per riconoscere che la regina Elisabetta II era “molto contenta e interessata di vedere” i ritratti.