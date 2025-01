Amplifon rafforza la presenza in Piemonte e Valle d’Aosta con l’acquisizione di MagicSon e Sonar

Le due aziende, che gestiscono complessivamente 27 centri acustici nelle due regioni, entrano a far parte della rete del gruppo, che conta oltre 800 negozi in Italia

Amplifon rafforza la sua presenza in Piemonte e Valle d’Aosta con l’acquisizione delle torinesi MagicSon e Sonar. Le due aziende, che gestiscono complessivamente 27 centri acustici nelle due regioni, entrano a far parte della rete del gruppo, che conta oltre 800 negozi in Italia.

Il titolo Amplifon ha reagito positivamente alla notizia, guadagnando lo 0,7% a Piazza Affari.

Amplifon spinge sull’acceleratore tra espansione territoriale e globale

L’acquisizione, come comunicato da Amplifon, si inserisce in una strategia di espansione sul territorio, con l’obiettivo di ampliare la propria offerta e consolidare la rete di servizi per la cura dell’udito nelle aree piemontesi e valdostane. I nuovi centri si affiancheranno a quelli già presenti, contribuendo a un ulteriore rafforzamento della copertura nelle due regioni.

Amplifon, che opera dal 1950, ha assistito nel 2024 circa 100mila persone in Italia e continua la sua crescita globale. A livello internazionale, l’azienda è presente in 26 paesi di cinque continenti con oltre 10mila negozi. Solo nei primi nove mesi del 2024, ha acquisito 300 negozi, con un focus particolare su Stati Uniti, Europa e Cina, oltre a catene in Francia e Spagna.