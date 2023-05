Amplifon forte aumento dei ricavi nel primo trimestre del 2023. Ebitda +9%

Crescono i risultati nel primo trimestre dell’anno. 100 punti vendita acquisiti. Vita, Ceo Amplifon: “ci sono tutti i presupposti affinché il 2023 possa essere un altro anno di significativa crescita”

Amplifon ha comunicato i risultati del primo trimestre del 2023. La società, leader nelle soluzioni e nei servizi per l’udito, ha riportato una forte crescita nei risultati con ricavi pari a 540,3 milioni di euro, in aumento del 9,3% a cambi costanti e del 9,0% a cambi correnti rispetto al primo trimestre del 2022. L’aumento dei ricavi è stato trainato da un’ottima crescita organica del 7,4% con un andamento positivo della domanda (prevalentemente dagli Stati Uniti), dal guadagno di quote di mercato e dal positivo sviluppo delle azioni di pricing, il restante 1,9% dei ricavi è avvenuto tramite le acquisizioni. Positivi i risultati in tutte le aree geografiche.

Risultato netto di 34,9 milioni

L’EBITDA ricorrente è stato pari a 123,5 milioni di euro, in aumento del 9,5% rispetto allo stesso periodo del 2022, con un’incidenza sui ricavi pari al 22,9%, (miglioramento di 10 punti base). L’EBIT si attesta a 61,5 milioni di euro. Il risultato netto è stato pari a 34,9 milioni di euro, in crescita del 6,3% rispetto al 2022. In lieve diminuzione il Free cash flow pari a 46,3 milioni di euro. Indebitamento finanziario netto pari a 826,4 milioni di euro.

Il patrimonio netto totale al 31 marzo 2023 è pari a 1.047,3 milioni di euro, in aumento rispetto ai 1.040,4 milioni di euro al 31 dicembre 2022.

Accelerazioni sulle acquisizioni bolt-on

Amplifon ha accelerato l’attività di acquisizioni bolt-on (acquisizioni di società più piccole) con circa 100 punti vendita rilevati in Francia, Germania, Nord America e Cina da inizio anno ad oggi. Queste acquisizioni contribuiranno alla crescita dei ricavi per circa il 2%. Si amplia, quindi, l’area d’azione di Amplifon in aree geografiche importanti per il business.

Per il 2023, la società si aspetta un altro anno di crescita, con ricavi tra i 2,30 e 2,35 miliardi di euro e un EBITDA ricorrente tra i 570 e 585 milioni di euro. Questi obiettivi dimostrano la fiducia dell’azienda nella sua capacità di continuare a crescere e di generare valore per gli azionisti.

“Abbiamo iniziato il 2023 con una forte crescita dei principali indicatori economici rispetto ai primi tre mesi del 2022, nonostante un periodo di confronto molto sfidante e un mercato ancora al di sotto dei livelli storici, benché in ripresa rispetto agli ultimi tre trimestri. Abbiamo guadagnato quote di mercato in tutte le aree geografiche nelle quali operiamo e accelerato il ritmo delle acquisizioni bolt-on, con circa 100 nuovi negozi rilevati da inizio anno a oggi tra Nord America, Europa e Cina. Alla luce di quanto fatto finora, nonostante le note incertezze del quadro macroeconomico e geopolitico, ci sono tutti i presupposti affinché il 2023 possa essere un altro anno di significativa crescita e ulteriore rafforzamento della leadership globale di Amplifon.” ha commentato Enrico Vita, CEO Amplifon.