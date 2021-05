Amazon compra Mgm per 8,45 miliardi

Dopo le indiscrezioni della vigilia è arrivata l’ufficialità – Si tratta della seconda acquisizione più costosa nella storia di Amazon dopo Whole Foods – Mgm ha un catalogo di 4mila film tra i quali il franchise di James Bond

È arrivato l’annuncio. Amazon acquisterà Mgm, acronimo di Metro-Goldwyn-Mayer, una delle “Big Five” dell’industria cinematografica americana nonché la major di Via col vento, del cartone animato di Tom & Jerry e del franchise di James Bond. L’importo pattuito è pari a 8,45 miliardi di dollari, la seconda cifra più alta mai spesa da Amazon dopo i 13,7 miliardi sborsati per comprare Whole Foods nel 2017.

L’intesa tra Amazon e Mgm era stata annunciata ieri, 25 maggio, dalla stampa statunitense.

Grazie a questa acquisizione, il colosso dell’e-commerce guidato da Jeff Bezos, riuscirà a rafforzare la propria offerta nel settore dell’intrattenimento e dello streaming, dove è già presente con Prime Video, che con i suoi 150 milioni di abbonati è il secondo servizio di streaming più diffuso al mondo dopo Netflix e prima di Disney+. Scopo dell’acquisizione è anche quello di dare slancio agli Amazon Studios per il cinema e la tv.

“Mgm ha un vasto catalogo con oltre 4.000 film“, afferma Mike Hopkins, senior vice presidente di Prime Video e Amazon Studios, sottolineando “il vero valore finanziario di questo accordo è il tesoro di proprietà intellettuale del catalogo” della società, aggiunge. Un colosso che ha quasi 100 anni di storia.

Ricordiamo che poche settimane fa un’altra grande acquisizione ha sorpreso il settore. Si tratta dell’accordo che porterà alla fusione di WarnerMedia (controllata da AT&T) con Discovery per 43 miliardi di dollari.

Sul Nasdaq le azioni Amazon guadagnano lo 0,22% a 3.266 dollari.