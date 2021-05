AT&T-Discovery: nozze miliardarie per sfidare Netflix

AT&T vorrebbe combinare Warner Media con la società televisiva Discovery dando vita a un colosso da 150 miliardi di dollari incentrato sullo streaming – L’annuncio è atteso per oggi – Discovery vola nel pre-market

I media americani si preparano alle nozze tra AT&T e Discovery, una fusione dalla quale nascerebbe un colosso da 150 miliardi di dollari. Lo rivelano Bloomberg e Financial Times secondo cui AT&T vorrebbe combinare il suo asset WarnerMedia con la società televisiva Discovery. L’accordo potrebbe essere annunciato già oggi.

Per capire la portata delle nozze, basti pensare che WarnerMedia possiede canali via cavo come Hbo, Cnn, Tnt e Tbs così come gli studi Warner Bros. Discovery ha un portafoglio che include la sua rete omonima, HGTV, Food Network, TLC e Animal Planet. Il mese scorso la società ha fatto il suo debutto nel settore dello streaming, attualmente dominato da Netflix, Disney+ e Amazon Prime Video. Discovery ha un valore di mercato di 16 miliardi di dollari e un valore di impresa di 30 miliardi di dollari

L’idea è di combinare l’impero della realtà televisiva di Discovery con le vaste partecipazioni mediatiche di AT&T, costruendo un business che sarebbe un formidabile concorrente di Netflix Inc. e Walt Disney Co.” commenta Bloomberg, secondo cui l’intesa potrebbe segnare un importante cambiamento nella strategia media di AT&T, dopo anni di lavoro per riunire le telecomunicazioni e le risorse multimediali sotto lo stesso tetto e miliardi di investimenti (non troppo fruttuosi) nella tv tradizionale. Ricordiamo infatti che l’acquisizione da parte di AT&T di Time Warner (poi rinominata WarnerMedia), costata 85 miliardi di dollari, è stata completata solo nel 2018.

“La potenziale combinazione di risorse multimediali di AT&T con quelle di Discovery potrebbe fornire alle proprietà di Turner l’accesso a una piattaforma di streaming internazionale, espandendo al contempo la libreria di contenuti disponibile per HBO Max. I nostri calcoli suggeriscono che le risorse di Turner, che includono Cnn, Tnt e Tbs, potrebbero valere tra i 40- 45 miliardi di dollari nel caso di una vendita, che consideriamo un’alternativa interessante data la necessità di AT&T di finanziare il suo 5G e la sua costruzione in fibra e pagare i debiti”, commentano gli analisti di Bloomberg.

Nel pre-market del Nasdaq le azioni Discovery avanzano del 12,43%, mentre quelle AT&T salgono dell’1,74%.