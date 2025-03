Amazon, al via la Festa delle Offerte di Primavera 2025: sconti fino al 50% su migliaia di prodotti

La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon 2025 è ufficialmente iniziata e durerà una settimana. Da oggi, 25 marzo, fino alle 23:59 del 31 marzo, saranno disponibili sconti fino al 50% su una vasta gamma di prodotti. Ecco i dettagli

La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon 2025 è ufficialmente iniziata, e quest’anno si distingue per la sua durata più lunga rispetto ad altri eventi promozionali come il Prime Day o la Festa delle Offerte Prime. Se negli anni precedenti l’evento si è svolto in cinque o sei giorni, l’edizione di quest’anno si estende a ben sette giorni. Da oggi, 25 marzo, a mezzanotte, fino alle 23:59 del 31 marzo, Amazon offre sconti esclusivi su una vasta selezione di prodotti, con ribassi che possono arrivare fino al 50%. È l’occasione ideale per acquistare dispositivi tecnologici come smartphone, smartwatch, laptop e smart Tv, approfittando di offerte particolarmente vantaggiose.

Le promozioni, però, non si limitano solo all’elettronica. Anche cura della persona e cura della casa sono protagoniste di questa edizione. Si potrà infatti trovare sconto su rasoi elettrici, epilatori, frullatori a immersione, piccoli elettrodomestici da cucina e robot aspirapolvere. Inoltre, non mancano sconti su dispositivi per la domotica, accessori per gli appassionati di gaming, e una selezione di articoli di moda.

Cosa sono le Offerte di Primavera di Amazon?

Partecipare all’evento è facile: basta collegarsi alla pagina dedicata, già online, per scoprire giorno dopo giorno gli sconti attivi. A differenza di altri eventi promozionali, non è necessario essere iscritti a Prime per usufruire delle offerte: tutti i clienti possono approfittare degli stessi sconti, senza alcuna limitazione.

Gli iscritti ad Amazon Prime possono, tuttavia, contare su vantaggi esclusivi. Tra questi, spicca la consegna gratuita e veloce su migliaia di prodotti, con la possibilità di ricevere la merce già il giorno lavorativo successivo all’ordine. Inoltre, gli utenti Prime possono scegliere un giorno specifico per la consegna o usufruire del ritiro presso un locker o in uno dei numerosi punti di ritiro sparsi sul territorio. Chi non è ancora abbonato può approfittare di una prova gratuita di 30 giorni.

Oltre alle offerte sui prodotti, Amazon propone anche promozioni speciali su collezioni esclusive e servizi dedicati. La nuova linea Sofia Grainge x Amazon Essentials, ad esempio, è disponibile con sconti significativi. Gli utenti di Amazon Fresh nelle città coperte dal servizio possono inoltre accedere a vantaggi esclusivi per la spesa quotidiana. Infine, la sezione Amazon Seconda Mano offre alcuni capi a prezzi ulteriormente ribassati, permettendo così di fare acquisti in modo più sostenibile, senza rinunciare alla qualità.