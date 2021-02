Condividi Twitter

Alta velocità, Fs punta a Slovenia e Francia

Il gruppo guidato da Gianfranco Battisti è in corsa per la realizzazione dell’alta velocità in Slovenia e per portare il Frecciarossa in Francia in concorrenza con Sncf

Fs si espande all’estero e questa volta mette nel mirino la Slovenia: nel Paese confinante con l’Italia, il gruppo ferroviario guidato da Gianfranco Battisti ha un progetto per costruire la rete ad alta velocità, come ha già fatto realizzando le linee che portano i treni veloci dall’Italia in Grecia, Gran Bretagna, Francia e Spagna. La trattativa con Slovenske železnice è ancora ai primi passi: “Gli sloveni – secondo una fonte vicina al dossier – vorrebbero portare sul loro territorio un’eccellenza europea del trasporto ferroviario”. E la conferma che Trenitalia sarebbe un partner ideale per raggiungere l’obiettivo arriva dall’agenzia di stampa slovena (Sta), con la quale le Ferrovie slovene si sono sbottonate un po’ di più, spiegando che dalla sponda con il Gruppo Fs potrebbe nascere un collegamento ad alta velocità tra Venezia e Lubiana. Slovenske železnice ha infatti aggiunto che al tavolo con Trenitalia verrà discussa anche l’estensione del percorso del Frecciarossa da Venezia a Trieste fino a Lubiana, la capitale slovena, pur nel rispetto della velocità limite di 160 km/h stabilita in base alla conformazione dell’infrastruttura ferroviaria slovena. I colloqui, rivela l’edizione odierna de Il Sole 24 Ore, dovrebbero portare alla creazione di un collegamento nel dicembre 2021 o a all’inizio del prossimo anno. Italia e Slovenia hanno già avuto un collegamento ferroviario diretto tra il dicembre 2004 e l’aprile 2008 con un treno Eurocity che tutti i giorni percorreva il tratto tra la stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia e Lubiana e concludeva la sua corsa a Budapest. Un altro fronte europeo al quale sta lavorando il gruppo ferroviario italiano riguarda la Francia, con l’obiettivo dichiarato di fare concorrenza all’operatore locale, la società statale Sncf. Fs ha confermato di voler portare il Frecciarossa in Francia nell’ultimo trimestre del 2021: il piano prevede un collegamento giornaliero con due coppie di treni tra Milano e Parigi, via Lione.