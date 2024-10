Allerta rossa in Lombardia: bomba d’acqua su Milano, scuole chiuse a Lecco e Bergamo. Nel weekend torna il sole

Una nuova fase di maltempo colpisce l’Italia, con nubifragi e temporali intensi soprattutto al Nord. Dopo un giovedì di piogge, il weekend porterà bel tempo e temperature in aumento

Una nuova fase di maltempo sta colpendo l’Italia, con nubifragi e temporali intensi attesi soprattutto al Nord. La Protezione Civile ha emesso un’allerta rossa per alcune zone della Lombardia e un’allerta arancione per il Trentino Alto Adige e diverse aree lombarde. Inoltre, è stata dichiarata un’allerta gialla in otto regioni del Centro-Nord: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto.

Tuttavia, nel pomeriggio, il tempo inizierà a migliorare, soprattutto nel Nord-Ovest, anche se ci saranno ancora nuvole e qualche pioggia su Lazio, Umbria e Toscana. Al Sud, invece, il tempo sarà più asciutto, ma ci saranno nuvole in arrivo su Campania, Basilicata e Calabria, con rovesci sulle coste. Fortunatamente, già venerdì mattina il maltempo si allontanerà, portando un netto miglioramento in tutta Italia, con solo qualche nube e pioggia residua su Friuli, Appennino e Basso Tirreno. Questo bel miglioramento preannuncia un weekend prevalentemente soleggiato e mite, con temperature in aumento ovunque.

Maltempo in Lombardia: piogge intense a Milano

Dalle prime ore del mattino, Milano, la Brianza e le Prealpi sono state colpite da piogge intense. Il fiume Seveso nel capoluogo è in aumento, e la vasca di laminazione è stata svuotata per accogliere la piena imminente. Anche il Lambro a Milano ha superato già la soglia dei 2 metri. A Ponte Lambro, le squadre della Protezione Civile e dell’MM stanno monitorando la situazione delle fogne e del fiume, pronte a intervenire in caso di necessità nelle vie Vittorini, Camaldoli e Rilke. Queste informazioni sono state condivise su Facebook dall’assessore alla Sicurezza e Protezione Civile del comune di Milano, Marco Granelli.

Chiusure scuole a Lecco e Bergamo

A causa dell’allerta rossa per il maltempo, giovedì 10 ottobre le scuole superiori e i centri di formazione della provincia di Lecco e del Comune di Bergamo rimarranno chiusi. Una nota della prefettura di Lecco conferma che, dopo la riunione del Centro di Coordinamento dei Soccorsi, è stata sospesa l’attività didattica negli istituti scolastici superiori. Anche il Comune di Bergamo, seguendo le indicazioni del Prefetto, ha comunicato la chiusura di tutte le scuole secondarie di secondo grado, pubbliche, private e paritarie.

Situazione Critica in Alto Adige: allerta confermata

In Alto Adige, il Centro funzionale della Provincia di Bolzano ha mantenuto un livello arancione di allerta per piene e un livello giallo per movimenti di massa e colate detritiche. Klaus Unterweger, direttore dell’Agenzia per la Protezione Civile, ha confermato che le previsioni di maltempo si sono avverate: piogge tra i 70 e i 90 litri per metro quadro hanno colpito le aree meridionali, in particolare sui versanti meridionali di Ultimo, Val Passiria e Bassa Atesina. Si prevede che il prossimo sistema di bassa pressione raggiunga l’Alto Adige questa sera, portando forti piogge attese per domani, specialmente nelle aree già colpite.

Nel weekend il tempo migliora: temperature in aumento

Il weekend porterà un significativo miglioramento del tempo in tutta Italia. Sabato e domenica, il sole dominerà il cielo, offrendo giornate piacevoli e miti. Anche se potrebbero esserci alcune nuvole sparse al Nord-Ovest e sull’Appennino, il bel tempo sarà prevalente. Le temperature saliranno, raggiungendo punte di 30 gradi nelle Isole Maggiori e 27 gradi in Puglia e Calabria. Anche città come Roma, Firenze e Milano godranno di giornate soleggiate, con massime attorno ai 24 gradi. La nuova settimana inizierà con condizioni soleggiate, ma già martedì 15 ottobre si prevede un peggioramento al Nord, con un contrasto tra un tentativo di caldo e sole tipico di ottobre e l’arrivo di nuove perturbazioni atlantiche.