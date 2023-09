Alleanza Assicurazioni lancia Alleata Previdenza nuovo prodotto per la previdenza complementare

Per i 125 anni della compagnia che fa parte del Gruppo Generali è stato lanciato un nuovo prodotto assicurativo di previdenza complementare. Alleata Previdenza combina le garanzie delle polizze LTC (Long Term Care) con la copertura per l’invalidità permanente da infortuni. In caso di non autosufficienza, offre anche il raddoppio della rendita pensionistica

Alleanza Assicurazioni, compagnia di lunga data nel settore assicurativo italiano del Gruppo Generali, celebra il suo 125° anniversario lanciando Alleata Previdenza, un prodotto assicurativo di previdenza complementare.

Alleata Previdenza combina le garanzie delle polizze LTC (Long Term Care) con la copertura per l’invalidità permanente da infortuni. In caso di non autosufficienza, offre anche il raddoppio della rendita pensionistica.

Alleanza Assicurazioni gode di una solida stabilità finanziaria, con un indice di solvibilità del 292%, uno dei più elevati del mercato assicurativo italiano.

Rispondere alle richieste di forme pensionistiche integrative

Alleanza Assicurazioni ha introdotto questa nuova soluzione assicurativa, un rinnovo del suo storico PIP (Piano Individuale Pensionistico), per soddisfare le esigenze di integrazione delle pensioni delle persone. Il nuovo prodotto mette l’accento sulla sostenibilità, con i fondi di investimento Alleata Bilanciata e Alleata Azionaria che promuovono caratteristiche sociali, ambientali e di governance (ESG) in conformità con il regolamento 1257/2021. L’obiettivo è proteggere l’autonomia e la tranquillità delle persone, garantendo la sicurezza finanziaria per il futuro.

Spesa pubblica per le pensioni in Italia sfiora i 300 miliardi

Nel 2022, la spesa pubblica per le pensioni in Italia ha raggiunto quasi i 300 miliardi di euro (297 miliardi secondo Sistan), rappresentando circa il 15% del PIL. La popolazione anziana, con più di 65 anni, supera i 14 milioni e si prevede che raggiungerà i 20 milioni entro il 2045. Parallelamente, sta aumentando il numero di persone non autosufficienti, attualmente circa 4 milioni, con una spesa lorda prevista di 34 miliardi, di cui 23 miliardi sono spesa privata, secondo l’ultimo rapporto del Bilancio del Sistema Previdenziale italiano.

“In Alleanza, vogliamo fare la nostra parte al fianco dei nostri clienti e delle comunità, rendendo popolare l’assicurazione in Italia. Questo impegno è già testimoniato dalla nostra attività: da 125 anni siamo la Compagnia di riferimento delle famiglie italiane. Con Alleata Previdenza, grazie a una componente di protezione innovativa per tutelare l’autonomia, mettiamo a disposizione una soluzione che risponde ai temi sollevati dal progressivo invecchiamento della società, sia dal punto di vista del sistema pensionistico sia da quello del benessere in età avanzata, bisogni sempre più prioritari per gli italiani. Come assicuratori, abbiamo il compito di creare consapevolezza di questi cambiamenti, fornendo soluzioni concrete ai bisogni reali dei cittadini” ha dichiarato Ivan Mestriner, Responsabile Vita e Danni di Alleanza Assicurazioni.