Alleanza Assicurazioni combatte l’analfabetismo finanziario in Italia con il “Tour dell’Educazione Finanziaria”

Il tour, con sei tappe in varie città italiane, coinvolge consulenti e istituzioni locali, inserendosi nel più ampio “Piano Nazionale di Educazione Finanziaria e Assicurativa”

Alleanza Assicurazioni, compagnia del gruppo Generali, presenta il “Tour dell’Educazione Finanziaria”, un nuovo progetto volto a migliorare la consapevolezza finanziaria e assicurativa degli italiani, affrontando il persistente analfabetismo che coinvolge il 10% della popolazione. Questo viaggio, composto da sei tappe in diverse città italiane, è realizzato in collaborazione con le istituzioni locali e vede la partecipazione attiva delle consulenti Alleanza.

Tour dell’Educazione Finanziaria di Alleanza Assicurazioni

L’obiettivo è colmare il divario nell’educazione finanziaria, con particolare attenzione al gender gap evidenziato dall’indice Edufin. Il tour prevede momenti di confronto al mattino su dati e analisi del territorio, seguiti dai “Rituali di benessere finanziario” nel pomeriggio, focalizzati sul mondo femminile.

Quest’iniziativa si inserisce nel più ampio “Piano Nazionale di Educazione Finanziaria e Assicurativa” di Alleanza, avviato nel 2020, che mira a promuovere la cultura finanziaria e assicurativa nel Paese. Il primo appuntamento è in programma venerdì 8 marzo, a Milano. La tappa successiva si terrà a Venezia il prossimo 12 aprile. Il tour proseguirà poi a Palermo, Firenze, Napoli e Bari.

I commenti

Davide Passero, ceo di Alleanza Assicurazioni e Country Chief Marketing & Product Officer di Generali Italia, ha sottolineato l’importanza di affrontare concretamente le sfide dell’educazione finanziaria “per migliorare il quadro complessivo che vede ancora una rilevante parte degli italiani al di sotto dei livelli di sufficienza”. “Queste sei tappe – ha aggiunto – sono occasione di incontro e di stimolo del dibattito tra operatori privati, istituzioni e comunità, così da identificare azioni mirate e tangibili per le differenti situazioni di fragilità finanziaria messe in luce dal nostro Rapporto, a partire proprio dall’empowerment femminile, elemento irrinunciabile per una reale emancipazione”.

Claudia Ghinfanti, responsabile Marketing di Alleanza Assicurazioni, ha evidenziato il ruolo cruciale dell’educazione finanziaria per l’indipendenza economica delle donne. “L’educazione finanziaria e assicurativa è una potente leva per migliorare l’indipendenza finanziaria delle donne, come strumento di emancipazione, empowerment al femminile e tutela della persona. L’alfabetizzazione finanziaria al femminile è uno dei pilastri della nostra azione e questo tour, con il coinvolgimento della cittadinanza al femminile all’interno degli eventi “Rituali di benessere finanziario”, si pone l’obiettivo di diffondere cultura per contrastare il gender gap”.