Allargamento Nato: Finlandia e Svezia hanno firmato. In 6-8 mesi attesa la ratifica

Con la firma di oggi i due paesi scandinavi possono partecipare alle riunioni dell’alleanza, pur senza diritto di voto. Il processo, dopo la ratifica da parte di tutti i parlamenti, si dobrebbe concludere in circa 6-8 mesi.

Ed è arrivato il momento della firma del protocollo: Svezia e la Finlandia ufficializzano oggi la loro adesione alla Nato. Il protocollo di adesione deve ora essere ratificato da tutti i 30 parlamenti della Nato per consentire ai due Paesi di entrare a far parte dell’Alleanza e beneficiare della clausola di difesa collettiva.

“Questo è veramente un momento storico per Finlandia, Svezia, per la Nato e per la sicurezza condivisa” ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg.

“Le porte della Nato restano aperte per le democrazie europee che sono pronte e vogliono contribuire alla sicurezza condivisa. Con 32 Paesi intorno al tavolo, saremo ancora più forti e i nostri popoli saranno ancora più sicuri mentre affrontiamo la più grande crisi di sicurezza in decenni”, ha aggiunto Stoltenberg in una dichiarazione prima dell’avvio della cerimonia ufficiale.



Nato: difesa e sicurezza, gli obiettivi dei due Paesi scandinavi

“Le capacità militari della Finlandia e la sua prontezza nel difendere i cittadini “aumenteranno la forza della Nato”, ha detto il ministro degli Esteri di Helsinki, Pekka Haavisto nella conferenza stampa congiuynta che ha fatto seguito alla cerimonia ufficiale. “Insieme siamo più forti”, ha aggiunto l’omologa svedese Ann Linde che ha a sua volta ringraziato l’Alleanza atlantica e rilevato come l’adesione di Stoccolma alla Nato aumenterà la stabilità della regione.

I due paesi scandinavi da oggi possono partecipare alle riunioni dell’alleanza, ma non hanno diritto di voto. Il processo, dopo la ratifica da parte di tutti i parlamenti, secondo le previsioni, si dovrebbe concludere in circa 6-8 mesi.

Dopo il vertice Nato di Madrid si è sbloccata la situazione

La strada dei paesi nordici verso la Nato si è sgombrata dopo che al vertice di Madrid la Turchia la scorsa settimana a deciso di ritirare il veto al loro ingresso. In cambio Svezia e Finlandia si sono impegnate a estradare i membri del Pkk presenti sul loro territorio e a rimuovere le restrizioni contro la Turchia nel campo dell’industria della Difesa.

“L’invasione russa ha infranto la pace in Europa. Gli alleati si sono mossi in fretta per rendere questa giornata storica possibile e ringrazio Turchia, Svezia e Finlandia per l’approccio costruttivo. Confido ora in un rapido processo di ratifica da parte dei parlamenti dei Paesi alleati” ha concluso Jens Stoltenberg.