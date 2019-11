Alitalia in bilico tra Delta o Lufthansa: bruciati 800 milioni in 30 mesi

L’Alitalia continua a perdere 900 mila euro al giorno e a dicembre la cassa finirà – Corsa contro il tempo per evitare il fallimento – Investimenti ed esuberi: che cosa offre Delta e che cosa offre Lufthansa

Per salvare l’Alitalia è meglio un accordo con gli americani della Delta o con i tedeschi della Lufthansa? E’ questa l’alternativa davanti alla quale si trovano le Ferrovie dello Stato e Atlantia, i due partner della newco che dovrebbe tentare il salvataggio in extremis della compagnia aerea prima che i commissari di Alitalia siano costretti ad andare al tribunale fallimentare. Ma è un’alternativa che, come rivelava ieri il Corriere della Sera, non esclude colpi di scena, come la possibile rinuncia ad ogni trattativa degli americani della Delta che non hanno gradito il gioco al rialzo indotto dall’entrata in scena di Lufthansa.

Per ora l’unica cosa certa è che Alitalia continua a perdere e che i contribuenti devono continuamente aprire il portafoglio per finanziare il lusso di un Paese che si permette di avere una compagnia aerea malgrado non abbia quasi mai avuto i conti in ordine e malgrado la liberalizzazione dei cieli offra sul mercato molto altre alternative a chi deve volare.

Il Sole 24 Ore ha provato a fare un po’ di calcoli e sono calcoli che fanno rabbrividire perchè, in due anni e mezzo di gestione commissariale, l’Alitalia ha perso 900 mila euro al giorno bruciando in 30 mesi la bellezza di 837 milioni di euro che portano a 9,2 miliardi il costo che l’Alitalia ha inflitto allo Stato in 45 anni. Ma c’è di più: senza un nuovo intervento pubblico, a dicembre la cassa di Alitalia è esaurita.

Ecco perchè, se non si vuole andare incontro al fallimento, bisogna fare presto e, ammesso e non concesso che il negoziato con Delta e/o con Lufthansa vada avanti, bisogna decidere quale strada imboccare.

Ma vediamo nel dettaglio che cosa offrono, salvo ulteriori ripensamenti, i possibili partner della compagnia aerea italiana.

DELTA: 100 milioni di investimenti e 2.500 esuberi – La compagnia americana, se non si sfilerà, sarebbe pronta ad entrare nel capitale della newco investendo subito 100 milioni di euro e arrivando in un secondo tempo a 120 milioni. Gli esuberi del piano che Delta ha in mente ammontano a circa 2.500 unità, quasi la metà di quelli ipotizzati dai tedeschi.

LUFTHANSA : 150 milioni di investimenti e 5 mila esuberi – I tedeschi non hanno ancora deciso se limitarsi ad un’intesa commerciale con Alitalia o entrare nel capitale. Lo decideranno nel cda di giovedì prossimo. In ogni caso, nella migliore delle ipotesi, sarebbero disponibili a investire in tutto 150 milioni ma in due tranches, di cui 100 subito (come Delta) e 50 in una seconda fase. Gli esuberi del piano che hanno in mente i tedeschi sono però maggiori e potrebbero arrivare a 5 mila unità.

Non è una scelta facile ma il tempo stringe perchè il 21 novembre scade il termine per la presentazione dell’offerta di acquisto vincolante per l’Alitalia e il rischio di fallimento è dietro l’angolo. Ma, allo stato delle cose, il meno che si possa dire è che la situazione resta a dir poco confusa.