Alberghi e ristoranti di lusso in Italia, in testa Villa Crespi di Cannavacciuolo

Al secondo posto di 50 Top Luxury Villa Feltrinelli sul Garda, lussuosa residenza di Mussolini ai tempi della Repubblica Sociale, regno dello chef stellato Stefano Baiocco. Terza posizione per Borgo Egnatia esclusiva residenza dei matrimoni del Jet set amata da Madonna

Antonino Cannavacciuolo con il suo Relais & Chateaux Villa Crespi (Orta San Giulio, Novara) villa in stile Moresco realizzata a fine ‘800 da Cristororo Benigno Crespi, pioniere dell’industria cotoniera, ispirata ai ricordi dei suoi viaggi in Medio Oriente e soprattutto a Baghdad, miete un altro successo. La classifica 50 Top Italy Luxury dedicata a Hotel, Relais, Residenze di Charme, che al proprio interno abbiano anche un ristorante di alto livello e un servizio food&beverage di standard elevato, lo vede al primo posto.

Medaglia d’argento per il lussuoso e storico Grand Hotel di Villa Feltrinelli (Gargnano, Brescia), che vede al suo interno il ristorante Villa Feltrinelli di Stefano Baiocco, due stelle Michelin. La villa che si affaccia sul Lago di Garda fu la residenza per due anni di Benito Mussolini ai tempi della Repubblica Sociale.

Terzo posto per Borgo Egnazia (Savelletri di Fasano, Brindisi), che accoglie il ristorante Due Camini diretto dallo chef Domingo Schingaro. L’albergo esclusivo scelto da Madonna per le sue vacanze in Puglia, ma anche l’albergo dei fastosi matrimoni del rampollo dei Sutton, ricchi immobiliaristi americani dell’attrice statunitense Jessica Biel con il cantautore Justin Timberlake e degli indiani Ritika Agawarl, terzogenita del magnate del ferro Pramod Agarwal, e Rohan Metha, durato vari giorni, con 800 invitati, e costato molti milioni di euro.

“Recenti studi offrono la conferma di come e quanto il segmento lusso sia in crescita – spiegano Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere, direttori della guida – e questo vale ancor di più per il settore alberghiero, dove esiste un pubblico assai attento a quei particolari che fanno la differenza nel mondo dell’hospitality top level. Il tutto senza dimenticare che il 62% dei turisti stranieri mette l’enogastronomia al primo posto tra i motivi per visitare l’Italia (Fonte Enit).

La classifica completa di 50 Top Italy Luxury 2022 vede in testa la Campania con ben 15 strutture nel ranking. Seguita da Sicilia (7), Toscana (6), Lombardia e Lazio (5), Trentino-Alto Adige (2), Veneto (2), e quindi con 1 struttura Piemonte, Puglia, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Valle d’Aosta, Calabria e Basilicata.

Tutte le strutture sono inserite nell’app 50 Top Table, dotata di intelligenza artificiale per trovare e raggiungere facilmente i migliori indirizzi d’Italia e del Mondo presenti nelle guide di 50 Top.

LA CLASSIFICA DEL LUSSO

1 Relais & Chateaux Villa Crespi, Villa Crespi – Orta San Giulio (NO)

2 Grand Hotel a Villa Feltrinelli, Villa Feltrinelli – Gargnano (BS)

3 Borgo Egnazia, Due Camini – Savelletri di Fasano (BR)

4 Rosa Alpina, St. Hubertus – San Cassiano in Badia (BZ)

5 Hotel Hassler Roma, Imàgo – Roma

6 La Dimora, Da Vittorio – Brusaporto (BG)

7 Mandarin Oriental Milan, Seta by Antonio Guida – Milano

8 Casa Maria Luigia, Francescana at Maria Luigia – Modena

9 Brunelleschi Hotel, Santa Elisabetta – Firenze

10 Grand Hotel Duchi D’Aosta, Harry’s Piccolo – Trieste

11 Casa Vissani, Casa Vissani – Baschi (TR)

12 Palazzo Venart Luxury Hotel, Glam – Venezia

13 Grand Hotel Royal e Golf, Petit Royal – Courmayeur (AO)

14 Hotel Eden, La Terrazza – Roma

15 Aman Venice, Arva – Venezia

16 Grand Hotel Principe di Piemonte, Il Piccolo Principe – Viareggio (LU)

17 Il San Pietro di Positano , Zass – Positano (SA)

18 Four Seasons Hotel Firenze, Il Palagio – Firenze

19 Il San Corrado Di Noto, Principe di Belludia – Noto (SR)

20 Punta Tragara Hotel, Le Monzù – Capri (NA)

21 Hotel Il Pellicano, Il Pellicano – Porto Ercole (GR)

22 Grand Hotel Timeo – A Belmond Hotel, Otto Geleng – Taormina (ME)

23 Terra – The Magic Place, Terra – Sarentino (BZ)

24 Capri Palace Jumeirah, L’Olivo – Capri (NA)

25 Romeo Hotel, Il Comandante Restaurant – Napoli

26 Principe Forte dei Marmi, Lux Lucis – Forte dei Marmi (LU)

27 Therasia Resort Sea & Spa, Il Cappero – Lipari (ME)

28 Locanda Don Serafino Relais & Châteaux, Locanda Don Serafino – Ragusa

29 Regina Isabella Resort, Indaco – Lacco Ameno (NA)

30 The Ashbee Hotel, St. George Restaurant by Heinz Beck – Taormina (ME)

31 Hotel Signum, Signum – Malfa Salina (ME)

32 Caruso – A Belmond Hotel, Ristorante Belvedere – Ravello (SA)

33 L’Andana-Tenuta La Badiola, La Trattoria Enrico Bartolini-Castiglione della Pescaia (GR)

34 Palazzo Avino, Rossellinis – Ravello (SA)

35 Hotel Villa Cimbrone, Il Flauto di Pan – Ravello (SA)

36 Savoy Beach Hotel, Tre Olivi – Capaccio Paestum (SA)

37 Il Sereno Hotel, Berton Al Lago – Torno (CO)

38 Hotel Le Agavi, La Serra – Positano (SA)

39 San Barbato Resort Spa & Golf, Don Alfonso 1890 San Barbato – Lavello (PZ)

40 Antonello Colonna Resort & Spa, Antonello Colonna Labico – Labico (RM)

41 Villa Laetitia, Enoteca La Torre – Roma

42 Zash Country Boutique Hotel, Zash – Riposto (CT)

43 Laqua Countryside, Laqua Countryside – Vico Equense (NA)

44 Vilòn Luxury Hotel, Adelaide – Roma

45 Bianca Relais, Bianca sul Lago by Emanuele Petrosino – Oggiono (LC)

46 Villa Franca Positano, Li Galli Restaurant – Positano (SA)

47 Hotel Santa Caterina, Ristorante Glicine – Amalfi (SA)

48 Grand Hotel Parker’s, George Restaurant – Napoli

49 Monastero Santa Rosa Hotel & Spa, Il Refettorio – Conca dei Marini (SA)

50 Biafora Resort & Spa, Hyle – San Giovanni in Fiore (CS)