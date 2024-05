Agici presenta il XXIV Workshop dell’Osservatorio Utilities. Focus sull’Intelligenza artificiale generativa

Focus sul futuro del settore energetico al XXIV Workshop Osservatorio Utilities Agici-Accenture. Esperti a confronto sull’impatto della Generative AI in materia di ottimizzazione, competitività e gestione degli asset

Si terrà domani, 9 maggio 2024, a Palazzo Clerici, Milano, dalle 9:30 alle 13:00 il XXIV Workshop annuale dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture, intitolato “Le Utilities nell’era della Generative AI: ottimizzazione, competitività e gestione degli asset”. L’evento esplorerà l’impatto della Generative AI nel settore delle utilities, concentrandosi su aspetti strategici, gestionali, organizzativi e di trasformazione aziendale. Saranno considerati i vari comparti del settore e le fasi della catena del valore interessate dallo sviluppo dell’intelligenza artificiale.

Due tavole rotonde

Il programma prevede la presentazione dei risultati dello studio dell’Osservatorio Utilities sulla AI, seguiti da due tavole rotonde. La prima discuterà delle tematiche infrastrutturali, con particolare attenzione alla progettazione e gestione. La seconda affronterà i possibili cambiamenti nelle strategie e nei modelli di business delle utilities, focalizzandosi sulla gestione delle risorse umane e dei clienti.

Dirigenti e amministratori delegati delle principali aziende del settore parteciperanno all’analisi dell’impatto, del valore e delle potenzialità dell’Intelligenza Artificiale Generativa per le utilities.

Al termine delle tavole rotonde, verranno consegnati i premi “Manager Utilities – Andrea Gilardoni” 2023 per le categorie Energia e Servizi Pubblici Locali, insieme al riconoscimento “Energia di domani: il futuro è donna” per la miglior manager under 40 nel settore.

L’evento si concluderà con le considerazioni finali dei vertici delle associazioni di categoria delle utilities e delle imprese elettriche.

Il programma dell’evento

Ecco il programma del XXIV Workshop annuale dell’Osservatorio Utilities Agici-Accenture:

10:00 – Saluto ai Partecipanti

Marco Carta (Amministratore Delegato, Agici)

Claudio Arcudi (Responsabile dell’Industry Group Energy e Utility in Europa, Accenture)

10:10 – Ruolo e Opportunità della Generative AI nel Mercato delle Utilities

Pierfederico Pelotti (Managing Director Utilities ICEG, Accenture)

10:30 – AI e Gestione delle Infrastrutture: Sfide Manageriali e Benefici per i Territori

Moderatore: Dario Donato (giornalista economico, Gruppo Mediaset)

Giuseppe Argirò (Amministratore Delegato, CVA)

Marco Peruzzi (Vice Presidente Esecutivo, Edison)

Flavio Villa (Country Managing Director, Hitachi Energy Italia)

Pier Lorenzo Dell’Orco (Amministratore Delegato, Italgas Reti)

Stefano Venier (Amministratore Delegato, Snam)

Conclusione della Prima Tavola Rotonda: Agostino Re Rebaudengo (Presidente, Elettricità Futura)

11:30 – Generative AI: l’Ingrediente Chiave per la Competitività. Come Cambiano le Strategie di Business e l’Approccio al Cliente?

Moderatore: Dario Donato (giornalista economico, Gruppo Mediaset)

Stefano Quaglino (Amministratore Delegato, AGSM AIM)

Monica Iacono (Amministratore Delegato, Engie Italia)

Orazio Iacono (Amministratore Delegato, Hera)

Luca Dal Fabbro (Presidente Esecutivo, Iren)

Floriano Masoero (Amministratore Delegato, Siemens Italia)

Emanuela Trentin (Amministratore Delegato, Siram Veolia)

Conclusione della Seconda Tavola Rotonda: Giordano Colarullo (Direttore Generale, Utilitalia)

12:40 – Consegna dei Premi “Manager Utilities Andrea Gilardoni” 2023

L’evento è gratuito e sarà possibile anche seguirlo via streaming sul sito di Agici o su Youtube.