Aeroporti, classifica a sorpresa: Catania Fontanarossa batte Roma Fiumicino per traffico nazionale nel 2021

Nel 2021 Catania Fontanarossa è stato il primo aeroporto italiano per traffico nazionale, battendo a sorpresa Roma Fiumicino e Milano Malpensa. Ecco i motivi dell’insolito primato.

Catania Fontanarossa nel 2021 è stato il primo aeroporto per traffico nazionale con 4 milioni 632mila passeggeri. Roma Fiumicino? Lo scalo capitolino si è fermato a 4 milioni 412 mila passeggeri, perdendo un primato che deteneva da anni. L’insolita classifica emerge dalla Relazione annuale dell’Autorità italiana dei trasporti presentata dal suo presidente, Nicola Zaccheo, al Parlamento.

Classifica aeroporti: Catania Fontanarossa batte Roma Fiumicino

Catania Fontanarossa al primo posto, Roma Fiumicino al secondo. Un primato inaspettato quello dello scalo siciliano dovuto principalmente a 2 fattori: il primo riguarda la crescita registrata dall’aeroporto catanese, che nel 2021 ha messo a segno un bel +75,8%. Il secondo, probabilmente preponderante, riguarda la pandemia. Soprattutto nel primo semestre dell’anno, gli effetti del Covid 19 si sono fatti sentire su Roma Fiumicino più che su altri scali. Il motivo è presto detto: a Roma fanno scalo i passeggeri con biglietto nazionale che poi decidono di passare le vacanze all’estero con un biglietto internazionale. A causa di paure e restrizioni dovuti alla pandemia, i voli oltre confine si sono ridotti all’osso e così anche i passeggeri in arrivo nella Capitale sono diminuiti, nonostante il traffico nazionale abbia retto meglio di quello internazionale i colpi dell’emergenza.

Guardando al prossimo futuro, occorre ricordare che il Piano straordinario degli aeroporti presentato nei mesi scorsi dall’Enac, intende trasformare Catania Fontanarossa in un “hub del Mediterraneo”, in grado di competere con l’aeroporto di Istanbul in Turchia e intercettare i passeggeri in arrivo da Cina, Corea del Sud, Giappone, India e Indonesia.

Aeroporti: la classifica 2021 per traffico nazionale

Dopo Catania e Roma, sul terzo gradino del podio 2021 si piazza Milano Malpensa con 3 milioni 874 mila passeggeri. Per la quarta posizione si torna in Sicilia, ma stavolta dall’altro lato dell’isola: Palermo ottiene infatti la medaglia di legno per il traffico nazionale con 3 milioni 637 mila passeggeri. Seguono, rispettivamente al quinto e sesto posto, Milano Linate (2.791.247 passeggeri) e Cagliari (2.275.272). Settimo posto per Bari (2.136.282), ottavo per Bergamo (2.111.262), nono per Napoli (2.099.932). Chiude la top 10 Bologna con 1.543.500 di passeggeri.

Questa, lo sottolineiamo, è la classifica relativa al traffico aereo nazionale. Se si considera invece il traffico internazionale, i rapporti di forza tra i diversi aeroporti cambiano in maniera significativa. In questo caso Fiumicino si riprende il primo posto con 7.155.402 passeggeri nel 2021, seguito da Malpensa (5.696.490) e Bergamo (4.352.220).

Le previsioni per il 2022

“Questa estate ci sono stati dei volumi del trasporto aereo addirittura maggiori alla situazione prepandemica. Questo rimbalzo forse è avvenuto prima del previsto”, ha detto il presidente dell’Autorità Autorità di Regolazione dei Trasporti Nicola Zaccheo in occasione della Relazione annuale 2022 al Parlamento. In percentuale: la domanda di trasporto passeggeri su servizi aerei ha registrato lo scorso anno un incremento del +401%.