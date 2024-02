Aeronautica torinese in mostra fino al 26 marzo: “Dalle origini allo spazio”

La mostra, promossa dalla Fondazione Amma, conclude le celebrazioni del centenario dell’aeronautica militare italiana e si inserisce nelle iniziative di Torino Capitale della cultura d’impresa 2024

Oggi, martedì 20 febbraio, il Centro Storico Fiat di Torino, situato in via Chiabrera 20, ha aperto le porte al pubblico per la mostra “Università, Politecnico e industria piemontese per l’aeronautica: dalle origini allo spazio“. La mostra, organizzata dalla Fondazione Amma, conclude le celebrazioni del centenario dell’aeronautica militare italiana e si inserisce nelle iniziative di Torino Capitale della cultura d’impresa 2024.

La mostra resterà aperta fino al 26 marzo 2024 con il seguente orario:

domenica e lunedì ore 10 – 17

martedì 10 – 19

Stefano Serra, presidente della Fondazione, ha sottolineato l’importanza di questo evento: “Abbiamo realizzato un progetto espositivo tra eredità storica e sguardo al futuro, con l’obiettivo di raccontare un cammino che si sviluppa lungo un arco temporale di 115 anni, durante i quali Torino e il suo tessuto scientifico e produttivo hanno avuto e continuano ad avere un ruolo di primo piano. Ruolo che la consacra oggi capitale dell’aerospazio, grazie a quanto quotidianamente avviene nelle fabbriche del suo territorio, capaci di trainare lo sviluppo di tutta l’industria aeronautica e aerospaziale italiana, proseguendo il lavoro iniziato oltre un secolo fa”.

“Creata nel 2021 per custodire il patrimonio industriale costruito in oltre 100 anni di vita – ha aggiunto – la Fondazione Amma ha come primario scopo proprio la promozione di iniziative di questo genere, capaci di valorizzare le politiche industriali del Piemonte e stimolarne lo sviluppo, lavorando al fianco delle istituzioni e delle organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali”.