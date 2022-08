Addio a Piero Angela, grande giornalista, divulgatore ed educatore. Lottò contro le pseudoscienze

Grande giornalista e maestro della divulgazione scientifica, Piero Angela è scomparso a 93 anni. Ne ha dato notizia il figlio Alberto con il messaggio “Buon viaggio, papà”

A 93 anni e dopo lunga malattia se n’è andato Piero Angela, grande giornalista, divulgatore ed educatore molto amato dal pubblico soprattutto per le ineguagliabili trasmissioni televisive. “Buon viaggio, papà” con questo messaggio ne ha dato notizia il figlio Alberto.

LA MORTE DI PIERO ANGELA E I MESSAGGI DI MATTARELLA E DRAGHI

Immediati i messaggi del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del Presidente del Consiglio, Mario Draghi. “Provo grande dolore – ha scritto il Capo dello Stato – per la morte di Piero Angela, intellettuale raffinato, giornalista e scrittore che ha segnato in misura indimenticabile la storia della televisione in Italia, avvicinando fasce sempre più ampie di pubblico al mondo della cultura e della scienza”. “L’Italia è profondamente grata a Piero Angela – ha detto a sua volta il premier – perchè è stato maestro della divulgazione scientifica, capace di entrare nelle case di generazioni di italiani con intelligenza, garbo, simpatia”.

Angela deve la sua grande popolarità a programmi di divulgazione scientifica come Quark e Superquark con i quali aveva inaugurato una solida tradizione documentaristica. Ha scritto anche numerosi libri e in ogni occasione ha combattuto le fake news pseudoscientifiche.