Addio a Guido Bodrato, una delle menti più lucide della sinistra Dc, già vicesegretario con Zac ed ex ministro

E’ scomparso Guido Bodrato, esponente di spicco della sinistra Dc, vicesegretario dello Scudo Crociato e più volte ministro nel Novecento, stimato da tutti per la sua finezza e onestà politica

Sconvolto dalla improvvisa morte della moglie Irma. a cui era legatissimo, se n’è andato a 90 anni Guido Bodrato, una delle menti più lucide della sinistra Dc del Novecento, già vicesegretario dello Scudo Crociato ai tempi di Zaccagnini e più volte ministro. Grande passione per la politica, uomo mite e cattolico progressista di forti convinzioni democratiche, aveva qualche tempo fa manifestato su Twitter to tutta la sua preoccupazione per l’attuale momento politico: “Vorrei evitare il riflusso autoritario presentato come governabilità e come democrazia del futuro”.

“Si poteva non essere d’accordo con lui sui suoi punti di vista – scrive su la Repubblica Stefano Folli, il più autorevole dei commentatori politici italiani – ma era impossibile non riconoscere la sua onestà intellettuale e lo spirito antico con cui viveva la politica come servizio alla comunità e al cittadino”.

Con Guido Bodrato se ne va uno dei migliori politici del Novecento, non per caso molto stimato da amici e avversari.