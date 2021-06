Addio a Andrea Gilardoni, studioso appassionato e nostro socio fondatore

Dopo una lunga malattia, affrontata con coraggio e serenità, è scomparso Andrea Gilardoni, docente della Bocconi, studioso di infrastrutture e utilities e socio fondatore di FIRSTonline – Ma il suo sorriso e la sua carica umana e ideale resteranno sempre con noi – Le condoglianze di FIRSTonline alla famiglia e ai colleghi di Agici

Questa è una notizia che non avremmo mai voluto pubblicare e che ci riempie di grande tristezza. Dopo una lunga malattia, affrontata con molto coraggio e grande serenità, se n’è andato a soli 66 anni Andrea Gilardoni, ben noto professore dell’Università Bocconi di Milano, studioso appassionato di infrastrutture e di utilities, creatore dell’Osservatorio di ricerche e analisi Agici, consulente di istituzioni e imprese e socio fondatore e grande amico di FIRSTonline.

La ragione si ribella a pensare che una persona così piena di vitalità, di entusiasmo, di passione, di idee e di progetti come Andrea possa andarsene così presto, ma la sorte sa essere talvolta crudele. Andrea aveva una malattia rara per la quale aveva affrontato qualche mese fa un intervento molto delicato che sembrava perfettamente riuscito, ma purtroppo era un’illusione, perché nemmeno la medicina può sempre fare miracoli.

Nato a Milano e laureatosi alla Bocconi in Economia e Commercio con lode, Andrea era diventato docente della sua Università e fino a poco tempo fa ha insegnato “Gestione delle imprese di pubblica utilità” e “Strategie e alleanze nelle imprese di pubblica utilità“. Professionista rigoroso e al tempo stesso appassionato dei suoi studi, autore di infinite pubblicazioni e ricerche, Andrea non era un docente tradizionale e amava verificare sul campo la bontà delle teorie, andando di persona a visitare le società che studiava e a discutere con il management.

Per questo aveva fondato un apprezzato centro di ricerche e analisi sulle infrastrutture e sulle utilities, l’Agici, che da tempo era diventato un punto di riferimento imprescindibile per tutti gli operatori e gli studiosi del settore. Ma, nella sua ansia di divulgazione, Andrea aveva anche un’altra grande passione, che era quella dell’editoria. Aveva così fondato e dirigeva una rivista di management delle utilities e fin dalla prima ora si era appassionato a FIRSTonline, che aveva contribuito a fondare nella primavera del 2011, diventandone socio. Ne era molto fiero e ogni volta in cui Andrea faceva visita alla redazione romana, FIRSTonline si animava del suo entusiasmo e delle sue mille idee. Ma oltre che un caro amico, Andrea era anche un professionista esemplare per la sua correttezza. Più volte è capitato che FIRSTonline pubblicasse interventi che non corrispondevano pienamente alle sue idee, ma – liberal com’era – Andrea non ha mai eccepito e ha sempre scrupolosamente rispettato il lavoro della redazione, virtù davvero rara soprattutto di questi tempi.

Caro Andrea, ci mancherai molto e ci mancheranno soprattutto la tua passione, la tua competenza e la tua umanità. È difficile pensare a te senza il tuo proverbiale sorriso; la tua carica umana e ideale resterà per noi un punto di riferimento. Non ti dimenticheremo. Grazie di cuore, Andrea.

°°°°°Tutta la squadra di FIRSTonline partecipa al dolore della famiglia di Andrea Gilardoni e dei colleghi di Agici e porge le più profonde e commosse condoglianze.