Acquedotto Pugliese, Francesca Portincasa nuova direttrice

È la prima donna a ricoprire questo ruolo e a rompere una leadership centenaria maschile – La nuova direttrice dovrà accompagnare l’azienda verso un modello sostenibile e aumentare gli investimenti

Per la prima volta alla guida dell’Acquedotto Pugliese c’è una donna. L’assemblea dei soci ha deliberato la nomina di Francesca Portincasa quale direttrice generale dell’AQP, dando seguito alla designazione disposta con delibera della Giunta regionale. Portincasa avrà il compito di accompagnare l’azienda nel processo di trasformazione sostenibile digitale, nonché di fornire un nuovo impulso agli investimenti, con particolare attenzione per i fondi del Pnrr.

Laureata in biologia, dal 2019 Portincasa ricopre il ruolo di coordinatore industriale di Acquedotto Pugliese per la definizione e la pianificazione delle linee tecnico-operative aziendali. Dal 2016 ricopre anche la carica di direttore reti e impianti di AQP. È componente di commissioni e gruppi di lavoro di organismi nazionali e internazionali nel settore servizio idrico integrato.





Tra i temi che hanno caratterizzato il suo impegno – si legge in una nota – figurano la ricerca per il riuso della risorsa per fini agricoli e civili tramite l’implementazione di un piano di sviluppo dei depuratori; la digitalizzazione e lo sviluppo di sistemi di telecontrollo e telecomando delle reti. Tra le altre attività, Portincasa ha varato il piano decennale di sostituzione dei misuratori cosiddetti smart meter digitali su tutto il territorio servito e ha coordinato lo sviluppo di nuovi strumenti di comunicazione digitale con il cittadino e le comunità.

Inoltre, la neodirettrice fa parte di Community Innovation Manager hub, uno spazio destinato allo studio e a favorire l’evoluzione dei modelli organizzativi, e pochi giorni è stata premiata col titolo di “Innovation Manager”.