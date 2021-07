Acea: nel primo semestre volano utili e investimenti

Iln forte aumento anche fatturato e Ebitda, trainato dal settore idrico e dalle infrastrutture energetiche – Rivista al rialzo la guidance 2021 – Il titolo sale a Piazza Affari

La stagione delle trimestrali a Piazza Affari prosegue con Acea, che ha diffuso i risultati del primo semestre 2021, chiuso con ricavi e utili in crescita.

Nel dettaglio, il fatturato dei primi sei mesi dell’anno in corso ha raggiunto quota 1,825 miliardi di euro, in crescita del 13% rispetto allo stesso periodo del 2020 grazie “all’incremento dei ricavi relativi alla vendita di energia, per via dei maggiori volumi, e al servizio idrico integrato”, sottolinea la società in una nota.

L’ebitda è passato dai 568,7 milioni del 30 giugno 2020 ai 618,8 milioni del 30 giugno 2021, registrando un incremento dell’8,8% in scia ai risultati ottenuti soprattutto nel settore idrico (ebitda pari a 326,2 milioni, +6,8%) e nelle infrastrutture energetiche (ebitda di 181,7 milioni, in linea con il I semestre 2020).

Segna un rialzo del 10% a 166 milioni l’ebit, mentre l’utile netto sale a quota 166 milioni di euro, in aumento del 15%.

L’indebitamento finanziario netto è cresciuto dai 3,52 miliardi del primo semestre del 2020 ai 3,91 miliardi del 30 giugno 2021, spinto al rialzo dalla crescita degli investimenti, saliti del 17,3% a 481,5 milioni di euro. L’80% di questa cifra, spiega la società, è destinato principalmente alle attività regolate. L’obiettivo è quello di “aumentare la sicurezza, la resilienza e la digitalizzazione delle reti, migliorando conseguentemente la qualità dei servizi offerti”. Per quanto riguarda la ripartizione tra le diverse aree di business: idrico 246,9 milioni, infrastrutture energetiche 139,5 milioni, generazione 21,7 milioni, Commerciale e Trading 36 milioni, Ambiente 14,8 milioni, altre aree di business e Capogruppo 22,6 milioni.

In virtù dei risultati conseguiti nei primi sei mesi dell’anno, Acea ha rivisto al rialzo la guidance 2021 sull’ebitda che salirà di oltre l’8% rispetto al 2020 (la stima precedente era tra +6 e +8%). Confermati i 900 milioni di investimenti, con l’indebitamento finanziario netto che a fine 2021 dovrebbe arrivare a 3,85-3,95 miliardi di euro.

“In uno scenario di mercato ancora incerto ma che evidenzia segnali di ripresa il gruppo Acea ha consolidato risultati molto positivi, confermando elevati livelli di redditività, grazie al contributo di tutte le aree di business e a un’attenta gestione dei flussi finanziari” – ha commentato Giuseppe Gola, amministratore delegato di Acea. “I risultati conseguiti nel primo semestre permettono di guardare positivamente e con ottimismo alla seconda parte dell’anno e ci consentono di rivedere al rialzo la guidance a livello di Ebitda.”

Dopo la pubblicazione della semestrale, a Piazza Affari il titolo Acea guadagna l’1,43% a quota 19,88 euro per azione.