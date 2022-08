Acea: inaugurati a Rieti i primi totem multimediali per raccontare il mondo dell’acqua

L’iniziativa rientra nel progetto “Itinerari turistici alla scoperta delle acque d’Italia”, pensato per coniugare aspetti scientifici, economici e culturali intorno al tema

Acea ha inaugurato a Rieti i primi tre dei dieci totem interattivi con cui è possibile collegarsi al “Museo Immersivo Acea”: un portale digitale dedicato agli oltre 110 anni di storia del Gruppo dove è possibile, attraverso tour virtuali, ripercorrere in 3D le strade dell’acqua, dalle sorgenti agli acquedotti fino al rubinetto di casa. I totem permettono di collegarsi ad un museo diffuso multimediale dove si racconta il mondo dell’acqua in modo innovativo e interattivo, utilizzando la tecnologia digitale.

L’iniziativa rientra nel progetto “Itinerari turistici alla scoperta delle acque d’Italia”. Proprio a Rieti e nel reatino la multiutility ha realizzato i primi percorsi turistici collegati da questi dieci totem interattivi perché nel suo territorio si trova una delle sorgenti più grandi d’Europa, il Peschiera-Le Capore, fonte primaria dell’approvvigionamento idrico non solo di Roma, ma anche dei comuni dell’area metropolitana, del reatino e della bassa Sabina. Il progetto è stato ideato e realizzato da Acea, con Acea Ato 2 in collaborazione con il “Gruppo di Ricerca Interuniversitario GecoAgriLandItaly” e la Diocesi di Rieti.

I totem multimediali di Acea

Nel dettaglio, i primi tre totem sono stati installati nel Palazzo Comunale della città di Rieti, in piazza Cavour, al lato del Ponte Romano, e nella sede operativa del centro “Cuore Blu” presso l’immobile ecclesiastico in comodato all’associazione, dove la multiutility romana ha effettuato gli allestimenti della sede. Ognuno dei totem è dotato di un QR code che permetterà all’utente di navigare in un ambiente virtuale che racconta, attraverso testi e photo gallery, la storia e le risorse idriche di Rieti e del reatino. Basterà inquadrare i Qrcode con uno smartphone per iniziare un viaggio virtuale.

Le parole di Gola (Acea) e Sinibaldi (sindaco di Rieti)

“È estremamente importante raccontare il mondo dell’acqua e far riflettere i cittadini e i più giovani sull’importanza della sua tutela e conservazione – ha dichiarato l’ad del gruppo Giuseppe Gola -. Attraverso questi totem multimediali e interattivi che inauguriamo oggi a Rieti l’acqua è al centro di un progetto museale, paesaggistico e culturale. Acea conferma ancora una volta il suo impegno nella gestione di questa preziosa risorsa promuovendone un consumo responsabile e sostenibile”.

Il Sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi ha commentato: “Rieti ha grandi potenzialità ambientali, paesaggistiche e storiche e siamo lieti di collaborare a questo ampio e ambizioso progetto, per il quale ringraziamo tutti i partner”.