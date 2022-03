Acea, Gruppo Hera e Acquedotto Pugliese aderiscono alla Giornata Mondiale dell’Acqua 2022

Anche quest’anno il Gruppo Hera ed Acea aderiscono ancora una volta alla Giornata Mondiale dell’Acqua, quest’anno dedicata al sottosuolo e alla potabilizzazione

Acea e Gruppo Hera aderiscono anche quest’anno alla Giornata Mondiale dell’Acqua, istituita dalle Nazioni Unite nel 1992, ma iniziata nel 1993, prevista all’interno delle direttive dell’Agenda 21, risultato della conferenza di Rio. La ricorrenza mira a sensibilizzare Istituzioni mondiali e opinione pubblica sull’importanza di ridurre lo spreco di acqua e di assumere comportamenti volti a contrastare il cambiamento climatico.

Il tema di quest’anno è il legame tra acqua e cambiamenti climatici. Il motto lanciato sul sito ufficiale del World Water Day 2022 è “Acque sotterranee – Rendere visibile l’invisibile”. Il messaggio è chiaro: “Le acque sotterranee sono invisibili, ma il loro impatto è visibile ovunque. Con l’aggravarsi del cambiamento climatico, le acque sotterranee diventeranno sempre più critiche. Dobbiamo lavorare insieme per gestire in modo sostenibile questa preziosa risorsa. Le acque sotterranee possono essere fuori vista, ma non devono essere fuori di testa.”

Le iniziative di Acea per la Giornata Mondiale dell’Acqua

In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, in tutti i territori gestiti dalle società idriche della multiutility romana si svolgeranno eventi ed iniziative per supportare la campagna di sensibilizzazione e contribuire a diffondere una nuova cultura dell’acqua: in Toscana, in Umbria, nel Lazio e in Campania.

A Rieti prende il via il progetto “Itinerari turistici alla scoperta delle acque d’Italia”, concepito per coniugare aspetti scientifici, economici e culturali intorno al tema dell’acqua. Per la realizzazione di questa iniziativa, ideata in collaborazione con il “Gruppo di Ricerca Interuniversitario GecoAgri LandItaly” e la Diocesi di Rieti, Acea, con Acea Ato 2, ha scelto la città sabina nel cui territorio si trova una delle sorgenti più grandi d’Europa, il Peschiera-Le Capore, fonte primaria dell’approvvigionamento idrico di Roma, dei comuni dell’area metropolitana, del reatino e della bassa Sabina.

Proprio a Rieti e nel reatino, Acea ha creato alcuni percorsi turistici collegati da 10 totem interattivi che costituiscono una sorta di museo diffuso multimediale in cui si racconta il mondo dell’acqua in modo innovativo. Attraverso questi totem è possibile collegarsi al Museo Immersivo Acea, un portale digitale dedicato agli oltre 110 anni di storia del Gruppo dove è possibile attraverso tour virtuali ripercorrere in 3D le strade dell’acqua, dalle sorgenti agli acquedotti, fino al rubinetto di casa.

“L’acqua – ha dichiarato l’amministratore delegato del Gruppo Acea Giuseppe Gola – è una risorsa preziosa, un patrimonio naturale unico e celebrare la Giornata Mondiale dell’Acqua significa tenere accesi i riflettori su un tema che riguarda tutti da vicino. Dobbiamo sempre ricordare che anche un piccolo gesto è fondamentale per ridurre gli sprechi e contrastare concretamente gli effetti del cambiamento climatico”.

I consigli di Hera: “L’acqua del rubinetto è buona da bere e fa risparmiare”

Per l’occasione, Hera ricorda che scegliere di bere l’acqua del rubinetto è un’abitudine economica ma soprattutto sostenibile che favorisce il benessere del Pianeta, perché bevendola si risparmia (fino a 460 euro all’anno per una famiglia di tre persone) e si evita il consumo e il trasporto di tonnellate di bottiglie spesso in plastica.

“Gestire nel modo migliore possibile l’acqua che forniamo ai cittadini è l’obiettivo che guida ogni nostra attività – ha commentato Susanna Zucchelli, Direttore Acqua del Gruppo Hera – Ricordiamo in ogni occasione ai cittadini dei territori che serviamo che l’acqua è una risorsa preziosa e che si possono fidare dell’acqua di rete per ogni utilizzo, soprattutto da bere”.

Tra le iniziative più recenti c’è la serie podcast Dicono Che, pillole di sostenibilità dedicate all’acqua in onda sulle televisioni locali in questi giorni. Poi ci sono i progetti gratuiti di educazione ambientale e divulgazione scientifica La Grande Macchina del Mondo e un pozzo di scienza, che il Gruppo porta ogni anno nelle scuole di ogni ordine e grado. Per le strade della città, sui quotidiani, sul sito e sui canali social della multiutility, inoltre, è possibile trovare in questi giorni la campagna dedicata al ciclo idrico e al valore dell’acqua di rubinetto.

Per raggiungere i cittadini e fornire loro informazioni sulla qualità dell’acqua, la multiutility mette loro a disposizione numerosi strumenti: a partire dall’etichetta dell’acqua in bolletta, all’app dedicata l’Acquologo, gratuita per smartphone e tablet. Ogni anno, poi, viene realizzato il report “In buone acque”, con tutti i numeri più importanti, gli obiettivi raggiunti in materia di sostenibilità e gestione responsabile della risorsa idrica.

AQP celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua ad Expo Dubai

Durante la kermesse internazionale, Acquedotto Pugliese ha scelto di presentare la campagna della sostenibilità sul riuso delle acque di depurazione “Restituiamo alla terra la tua acqua domestica senza sprecare neanche una doccia”, in linea con il tema di quest’anno.

Inoltre, la società idrica conferisce per la prima volta il premio alla sostenibilità, l’AQP Award. A ricevere il premio a Expo Dubai 2022 è il personaggio di fama internazionale Andri Snær Magnason, scrittore islandese, intellettuale, divulgatore scientifico, attivista ambientale, con il libro “Il tempo e l’acqua”, un’attenta riflessione sull’ambiente, sul tempo e sul futuro della Terra.

Il presidente di Acquedotto Pugliese, Domenico Laforgia, ha sottolineato che questo premio internazionale sulla sostenibilità “nasce proprio dalla volontà di AQP di valorizzare e dare impulso a tutte le iniziative che possano contribuire a diffondere la cultura dello sviluppo sostenibile, con particolare riferimento alla tutela e valorizzazione della risorsa idrica”.

Fra gli appuntamenti della Water Week spicca il Forum internazionale “Climate change and the challenges for sustainable coastal management, volto a presentare il ruolo strategico delle Società di gestione dei servizi idrici nella sostenibilità e nella conservazione dell’acqua, portando all’attenzione del pubblico, nuove soluzioni ed idee per garantire acqua adeguata per le persone, l’industria e il pianeta.