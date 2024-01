Acea, commessa da 2,1 milioni per opere idrauliche e la digitalizzazione delle reti nel Centro Sud

La società del gruppo specializzata in progettazione e servizi ingegneristici ha conquistato due appalti significativi in Molise e Puglia del valore complessivo di 2,1 milioni di euro. Ecco tutti i dettagli

Acea Infrastructure vince due appalti nel Centro Sud per oltre 2 milioni di euro. La società del gruppo Acea specializzata in progettazione e servizi ingegneristici ha conquistato due appalti significativi in Molise e Puglia per opere idrauliche e la digitalizzazione delle reti del valore complessivo di circa 2,1 milioni di euro. Entrambi i progetti, della durata rispettiva di due anni e mezzo e quattro anni, saranno sviluppati utilizzando tecnologie avanzate per garantire non solo la realizzazione di opere idrauliche all’avanguardia ma anche la protezione e la valorizzazione della risorsa idrica.

Progetto innovativo in Molise

Il primo appalto, assegnato dalla società Grim che gestisce il servizio idrico integrato in Molise, riguarda la progettazione e realizzazione di opere per la tutela del territorio e delle risorse idriche. Il progetto prevede la riduzione delle perdite nelle condotte, la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti in tutta la regione mediante l’implementazione di un nuovo “sistema informativo territoriale” (Sit) e un sistema di telecontrollo della distribuzione idrica. L’intervento coinvolgerà 98 comuni, sostituendo i vecchi contatori con smart meter e implementando un piano di distrettualizzazione della distribuzione comunale. Il progetto mira a migliorare l’efficienza del servizio idrico attraverso la digitalizzazione e l’analisi dei dati.

Supporto tecnico in Puglia

Il secondo appalto, indetto dall’Acquedotto Pugliese che gestisce 254 comuni, si concentra sul supporto tecnico durante l’esecuzione di opere idrauliche complesse. Queste opere includono serbatoi, camere di manovra, torrini piezometrici, impianti di trattamento dei rifiuti, potabilizzazione, sollevamento idrico e fognario, pozzetti di ispezione e la realizzazione di nuove reti idriche e fognarie. La durata prevista dei lavori è di quattro anni.