Acea celebra l’acqua con il blue carpet alla Festa del Cinema di Roma

Il Gruppo, sponsor della nuova edizione del Festival del Cinema di Roma pone l’attenzione sull’acqua come bene primario. Per tutta la kermesse presente uno stand dedicato alla risorsa idrica dal titolo “la Star è l’acqua”

Acqua tra i protagonisti della XVIII edizione della Festa del Cinema di Roma in programma dal 18 al 29 ottobre. Acea, sponsor del festival, ha deciso di introdurre per questa edizione il “blue carpet” accanto al tradizionale “red carpet” delle celebrità, mettendo in evidenza l’importanza dell’acqua come bene primario nelle nostre vite.

Al festival lo stand di Acea “la Star è l’acqua”

All’Auditorium Parco della Musica, l’operatore del settore idrico, per tutta la durata della manifestazione sarà presente con lo stand “La Star è l’Acqua” dedicato alla risorsa idrica.

Il blue carpet collega uno stand a una Casa dell’acqua, una versione tecnologicamente avanzata delle antiche fontane, che fornisce gratuitamente acqua naturale e frizzante. Durante le serate del festival, la Casa dell’acqua sarà valorizzata e illuminata grazie alla collaborazione con specialisti dell’illuminazione di Areti e al personale tecnico di Acea Ato2, che gestisce la rete delle Case dell’Acqua nella Capitale.

Il progetto delle Case dell’Acqua di Acea

Il progetto delle Case dell’Acqua da parte di Acea ha un duplice scopo: promuovere il risparmio idrico e ridurre l’uso della plastica. Questo progetto rappresenta anche un esempio tangibile della strategia di sostenibilità adottata da Acea in tutte le aree in cui opera come fornitore di servizi idrici, incoraggiando comportamenti ecocompatibili e riducendo l’impatto ambientale. Acea serve circa 9 milioni di cittadini serviti in cinque regioni (Lazio, Toscana, Umbria, Molise e Campania).

Ieri pomeriggio, gli atleti del Circolo Aniene hanno fatto visita allo stand “La Star è l’Acqua”. Tra di loro vi era Caterina Banti, velista e medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2021, Alessia Scortechini, nuotatrice, oro paralimpico a Tokyo, Eleonora De Paolis, canoista con due argenti ai mondiali paralimpici e altri campioni juniores di diverse discipline acquatiche.