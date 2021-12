Acea avvia nuovo progetto sulla rete elettrica di Roma

La multiutility romana implementerà la rete elettrica della Capitale insieme a Sirti e Nokia. Tra gli obiettivi principali sicurezza, velocità di comunicazione ed efficienza

Sicurezza e velocità di comunicazione. Sono gli obiettivi principali del nuovo progetto targato Acea. La multiutility romana, tramite Areti – società del Gruppo che si occupa della distribuzione dell’energia elettrica a Roma – ha dato il via all’iniziativa “Smart Grid”, che, nell’ambito del più ampio piano di sviluppo della rete elettrica della Capitale, consentirà di avere un’infrastruttura più innovativa e, allo stesso tempo, più efficiente.

In particolare, la fase attuativa del progetto è stata affidata, tramite gara, a due importanti partner tecnologici. Si tratta di Sirti, hub di innovazione nel campo dello sviluppo delle infrastrutture di rete e dello sviluppo e integrazione di sistemi, e di Nokia, società dedicata a soluzioni e tecnologie di comunicazione.





Con questa iniziativa si intende potenziare il telecontrollo delle cabine primarie e secondarie, così da ottenere una maggiore automazione delle stesse, con un conseguente miglioramento anche dei livelli di servizio. Inoltre, la nuova rete, di tipo “carrier grade” con tre livelli gerarchici, garantirà una maggiore sicurezza, consentendo le future evoluzioni del 5G, nonché una maggiore velocità di comunicazione tra sala controllo e rete elettrica che consentirà un miglior flusso delle informazioni, come le telemetrie degli apparati di cabina primaria e secondaria, i dati di misura dei contatori o le immagini delle videocamere di sorveglianza.

Inoltre, le future implementazioni in ottica smart city “daranno la possibilità di installare dei sensori, distribuiti in maniera del capillare sul territorio, attraverso i quali potranno essere raccolte importanti informazioni sul traffico o sull’inquinamento”, si legge in una nota del gruppo.