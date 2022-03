Acea (Areti) e Rse rinnovano l’intesa per la decarbonizzazione delle reti elettriche

L’intesa di tre anni tra Areti (gruppo Acea) e Rse è volta alla modernizzazione delle infrastrutture elettriche in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione previsti dall’Agenda 2030

Areti – società del gruppo Acea che opera nel settore della distribuzione elettrica – e Rse (Ricerca Sistema Energetico) hanno rinnovato un accordo di collaborazione per l’evoluzione delle infrastrutture elettriche finalizzato a una sempre più rapida e completa modernizzazione delle reti, in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione previsti dall’Agenda 2030.

L’intesa avrà durata triennale e consentirà di proseguire e approfondire le attività di ricerca e innovazione avviate nell’ambito del progetto europeo “Platone”, al momento in fase di attuazione in via sperimentale in alcuni quartieri della città di Roma. In tale contesto, Rse svilupperà le metodologie di monitoraggio dell’impatto sulle reti della ricarica smart dei veicoli elettrici, nonché il quadro di sostenibilità regolatoria ed economica, sviluppando adeguati indicatori tecnico-economici.

“L’evoluzione verso la mobilità elettrica è un percorso che l’Italia dovrà affrontare con convinzione”, ha commentato Maurizio Delfanti amministratore delegato di Rse. E che l’intesa con la società del gruppo Acea ha come scopo “l’individuazione di soluzioni tecnologiche compatibili con le esigenze operative, di innovazione e di sostenibilità della rete”, ha concluso Delfanti.

“La collaborazione ci consentirà di accelerare l’ottenimento dei risultati attesi a beneficio dei cittadini romani e del sistema elettrico nazionale”, ha detto Massimo Bonato, amministratore delegato di Areti.

Inoltre, l’accordo amplia anche il portafoglio di attività strategiche sulle quali le due società potranno lavorare in maniera sinergica sia a livello nazionale che internazionale. Tale collaborazione si inserisce nell’ambito dell’iniziativa globale Mission Innovation che vede l’Italia, e in particolare Rse e Areti, a supporto del Ministero per la Transizione Ecologica nella definizione e l’attuazione di progetti legati alle attività di ricerca e innovazione della “Green Powered Future Mission” a guida di Italia, Cina e Regno Unito.