Acea al Festival dell’Acqua: investimenti strategici e formazione per un futuro idrico sostenibile

Il gruppo partecipa all’ottava edizione del Festival dell’Acqua a Firenze, promosso da Utilitalia, dove presenta panel tematici

Il gruppo Acea partecipa all’ottava edizione del Festival dell’Acqua, evento organizzato da Utilitalia presso la Fortezza da Basso di Firenze. Durante i tre giorni dell’evento, l’azienda avrà uno stand e numerosi relatori che parteciperanno a panel tematici, mettendo in evidenza l’importanza dell’acqua per lo sviluppo economico e sociale del Paese, soprattutto in un contesto segnato da cambiamenti climatici e aumento dei consumi.

L’evento si presenta come un’opportunità per discutere le sfide nella gestione delle risorse idriche e per proporre soluzioni innovative. Dopo l’apertura di oggi, con gli interventi della presidente di Acea, Barbara Marinali, e di Francesco Buresti, responsabile Business Acqua, domani alle 10.15 l’amministratore delegato Fabrizio Palermo affronterà il tema: “Innovazione, sostenibilità e grandi infrastrutture nella gestione delle risorse idriche nel contesto del cambiamento climatico“. Nella giornata conclusiva di giovedì, diversi referenti di Acea parteciperanno a panel tecnici sui vari aspetti della gestione del servizio idrico.

Gli investimenti di Acea nel settore idrico

Acea prevede investimenti di 4,7 miliardi di euro nel settore idrico entro il 2028, mirati allo sviluppo di infrastrutture di alta qualità per migliorare l’efficienza operativa e garantire una gestione sostenibile della risorsa, restituendo all’ambiente acqua depurata. In un ulteriore passo verso la sostenibilità, il gruppo ha firmato un protocollo d’intesa con il ministero della Pubblica istruzione e del Merito per sviluppare programmi di formazione sulla tutela dell’acqua nelle scuole italiane. L’accordo mira a sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della conservazione della risorsa idrica.

Accordo con Intesa Sanpaolo

Acea ha anche siglato un accordo con Intesa Sanpaolo per sviluppare collaborazioni finalizzate alla tutela e al riutilizzo dell’acqua, in particolare in ambito agricolo. Questo accordo prevede investimenti per il riuso delle acque depurate nelle comunità idriche, generando impatti positivi per l’ambiente, i territori e le imprese. Intesa Sanpaolo si è impegnata a stanziare fino a 20 miliardi di euro per supportare le iniziative delle aziende operanti nella filiera idrica, mentre Acea metterà a disposizione le sue competenze per identificare nuove opportunità e soluzioni innovative.