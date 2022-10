Acea a Maker Faire Roma 2022 per promuovere innovazione tecnologica ed economia circolare

Per il nono anno consecutivo Acea partecipa e sostiene “Maker Faire di Roma – The European Edition”, la manifestazione che promuove e racconta l’innovazione tecnologica

Acea partecipa, per il nono anno consecutivo, al “Maker Faire di Roma – The European Edition”, la manifestazione che promuove e racconta l’innovazione tecnologica mettendo in contatto imprese, scuole, università, centri di ricerca e innovatori, consentendo loro di condividere conoscenze e presentare i propri progetti. L’evento è diventato per la multiutility romana un appuntamento fisso. Durante le tre giornate della X edizione, in programma a Roma dal 7 al 9 ottobre presso il Gazometro Ostiense, Acea presenterà le soluzioni tecnologiche che, applicate alle proprie infrastrutture e aree industriali, supportano lo sviluppo dell’economia circolare.

Acea SmartComp: mini-impianto di compostaggio

Sarà presente l’Acea SmartComp, mini-impianto di compostaggio dotato di una tecnologia sensoristica che trasforma direttamente in loco i rifiuti umidi in compost tramite un processo aerobico che in circa 90 giorni produce fertilizzante pronto per l’utilizzo. Il compostaggio diffuso a km zero che il mini-impianto favorisce, consente di eliminare l’emissione dei gas serra dovuta al trasporto dei rifiuti, con conseguente riduzione degli impatti ambientali.

Il progetto MIDA di Acea

Acea presenta inoltre il progetto MIDA, sviluppato in collaborazione con la startup italiana Wesii per il monitoraggio degli impianti fotovoltaici. Si tratta di un modello ultratecnologico di droni a guida autonoma che, dotati di una telecamera termica, possono volare sugli impianti ad un’altezza di 25 metri, monitorando in tempo reale l’integrità dei pannelli e ottimizzando gli interventi e i costi di manutenzione.

I visitatori nello spazio Acea troveranno poi il robot mobile autonomo di Pixies, startup che ha partecipato alla prima edizione di Zero, l’acceleratore Cleantech di Cdp che Acea supporta come Corporate Partner. Il robot è in grado di navigare autonomamente all’interno di grandi spazi indoor e outdoor, evitando gli ostacoli e raccogliendo al contempo i rifiuti. La tecnologia sfrutta algoritmi di Deep Learning per riconoscere le diverse categorie di rifiuti e raccoglierle separatamente. Terminata la pulizia, il robot è in grado di rientrare autonomamente in una panchina smart che funge da punto di ricarica. Se installato outdoor, il sistema è totalmente ad impatto zero grazie all’utilizzo di pannelli solari.

Realtà virtuale

Acea porterà alla manifestazione un’applicazione innovativa sviluppata con Areti, società del Gruppo che si occupa della distribuzione di energia elettrica a Roma, che riproduce con le tecniche della realtà virtuale alcune delle operazioni svolte quotidianamente dai tecnici dell’azienda in ottica di extended training per formare i nuovi tecnici 4.0.