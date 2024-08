Condividi Twitter

Accordo Cdp-Intesa Sanpaolo: un miliardo di euro per sostenere Pmi e Mid Cap Italiane

Il miliardo sarà usato per prestiti a Pmi e Mid-Cap italiane, fino a 25 milioni per progetto e con durata fino a 18 anni. I fondi copriranno investimenti, spese per beni e capitale circolante

Cassa Depositi e Prestiti e Intesa Sanpaolo hanno annunciato un nuovo accordo che prevede un finanziamento di un miliardo di euro per supportare l’accesso al credito e la crescita delle micro, piccole e medie imprese italiane. L’obiettivo è stimolare lo sviluppo economico a livello locale e nazionale, oltre a migliorare i livelli occupazionali. Questo finanziamento si inserisce in una collaborazione più ampia tra le due istituzioni, avviata nel 2021, che ha già mobilitato risorse per 3,8 miliardi di euro. Grazie a questi fondi, sono state sostenute oltre 1.300 aziende e si prevede di aiutare altrettante realtà nei prossimi tre anni, raggiungendo un totale di 2.600 imprese. Il miliardo di euro sarà utilizzato interamente da Intesa Sanpaolo per prestiti a Pmi e Mid Cap italiane, con importi fino a 25 milioni di euro per progetto e una durata fino a 18 anni. Le risorse “potranno essere destinate a investimenti delle società da realizzare o in corso di realizzazione nell’ottica di rafforzare le principali filiere produttive nazionali; a spese per immobilizzazioni materiali o immateriali; e a esigenze di capitale circolante”, spiega una nota congiunta.