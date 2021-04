ACCADE OGGI – Franco Ferrarotti, il grande sociologo compie 95 anni

Il 7 aprile 2021 Franco Ferrarotti, il padre della sociologia in Italia, maestro delle scienze sociali e autore di in finite pubblicazioni, compie 95 anni

Il 7 Aprile Franco Ferrarotti compie 95 anni. Esattamente 60 anni fa il decano della sociologia italiana teneva la prolusione di apertura della prima cattedra della disciplina appena istituita a Roma. Ferrarotti, autore di un’infinità di libri letti in tutto il mondo, è tuttora professore emerito di Sociologia all’Università “La Sapienza” e direttore della rivista La Critica sociologica. Ma la sua carriera di studioso e di uomo impegnato nel sociale è lunga e ricca di cambiamenti. Con Nicola Abbagnano ha ideato nel 1951 i Quaderni di sociologia, che ha diretto fino al 1967. È stato tra i fondatori, a Ginevra, del Consiglio dei Comuni d’Europa, responsabile della divisione Facteurs sociaux dell’Ocse a Parigi. A lungo al fianco di Adriano Olivetti, fu eletto deputato indipendente al Parlamento italiano dal 1958 al 1963. Nominato Directeur d’études alla Maison des Sciences de l’Homme di Parigi nel 1978, è stato insignito del Premio per la carriera dall’Accademia nazionale dei Lincei nel 2001 e del titolo di Cavaliere di Gran Croce al merito della Repubblica dal presidente Ciampi nel 2005. Ha insegnato a Chicago, Boston, New York, Toronto, Mosca, Varsavia, Colonia, Tokyo e Gerusalemme.

Generazioni di studenti ricordano le appassionanti lezioni di Ferrarotti all’Università. Provocatori i suoi interventi sui diversi temi politici e sociali del paese dagli anni sessanta ad oggi. La attività di ricerca e di studio di Ferrarotti è contenuta in una mole enorme di scritti che tuttora continua a pubblicare. Recentemente l’editore Marietti di Torino ha edito l’Opera omnia di Franco Ferrarotti composta da sei volumi per 5mila pagine. Numerose le interviste che il padre della sociologia in Italia ha rilasciato a FIRSTonline.

