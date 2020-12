ACCADDE OGGI – “Via col vento”, 81 anni fa la prima uscita nelle sale

Il 15 dicembre del 1939, ad Atlanta, fu proiettata l’anteprima mondiale di “Gone with the wind”: uno dei film più iconici (e remunerativi) della storia del cinema

“Francamente, me ne infischio”. Clark Gable pronunciò per la prima volta questa frase su un grande schermo 81 anni fa: il 15 dicembre del 1939. Quel giorno, ad Atlanta (Georgia), fu proiettata l’anteprima mondiale di “Gone with the wind”. Per noi italiani, “Via col vento”.

Nato come adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo pubblicato nel 1936 da Margaret Mitchell, il film è diventato in pochi anni una delle pellicole più iconiche della storia del cinema. La vicenda è ambientata negli Stati Uniti meridionali, durante la guerra di secessione e la successiva era della ricostruzione. La protagonista è Rossella O’Hara (interpretata da Vivien Leigh), figlia del proprietario di una piantagione della Georgia. In quasi quattro ore di durata complessiva, il film ripercorre la vita di Rossella dall’amore segreto per Ashley Wilkes (Leslie Howard), marito di sua cugina Melania Hamilton (Olivia de Havilland), al matrimonio con Rhett Butler (Clark Gable).

La produzione del film fu a dir poco tormentata. Le riprese iniziarono con due anni di ritardo perché il produttore, David O. Selznick, si ostinò a volere Gable per il ruolo di Rhett Butler. Quanto alla protagonista femminile, per selezionare l’attrice di Rossella furono necessari addirittura 1.400 provini. La sceneggiatura originale, scritta da Sidney Howard, fu sottoposta a numerose revisioni da parte di diversi sceneggiatori nel tentativo di ridurla a una lunghezza adeguata. Il regista originale, George Cukor, fu licenziato poco dopo l’inizio delle riprese e sostituito da Victor Fleming, che a sua volta fu brevemente sostituito da Sam Wood mentre si prendeva una pausa a causa di un esaurimento nervoso.

Alla fine, però, fu un trionfo. Nel 1940 “Via col vento” vinse 8 Premi Oscar (un record per l’epoca), tra cui miglior film, miglior regista, migliore sceneggiatura non originale, miglior attrice (Leigh) e miglior attrice non protagonista (Hattie McDaniel, prima afroamericana a vincere un Oscar).

Nel corso dei decenni, “Via col vento” è stato periodicamente riproiettato e, complessivamente, ha incassato circa 400 milioni di dollari in tutto il mondo. Se però correggiamo la cifra tenendo conto dell’inflazione, arriviamo alla vetta siderale di 2,7 miliardi di dollari, che gli ha garantito il primato di film più remunerativo di sempre fino al 2010, quando fu superato da Avatar (poi a sua volta battuto nel 2019 da Avengers: Endgame).

“Via col vento” è stato inserito nella top ten della lista AFI’s 100 Years… 100 Movies dell’American Film Institute e nel 1989 la Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti l’ha selezionato per la conservazione nel National Film Registry.