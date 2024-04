Accadde Oggi: Nutella, 60 anni fa il primo vasetto. La dolce storia di un’icona globale

Il 20 aprile 1964 nasceva un mito: dalla fabbrica di Alba, in Piemonte, usciva il primo vasetto di Nutella, la crema gianduia che ha conquistato il mondo. Nutella è la crema spalmabile più venduta con una produzione annuale di 365 mila tonnellate e rappresenta un’eccellenza del Made in Italy

Il 20 aprile del 1964 segna un momento epocale nella storia gastronomica mondiale: 60 anni fa il primo vasetto di Nutella usciva dalla fabbrica di Alba, in Piemonte, Italia. Quel giorno, l’inconfondibile crema gianduia faceva il suo debutto rivoluzionando il mercato delle creme spalmabile. Da quel momento, Nutella ha conquistato il palato di milioni di persone in tutto il mondo, diventando un’icona culinaria globale. La sua consistenza morbida e cremosa, arricchita dal gusto inconfondibile del cioccolato e delle nocciole, ha reso questa crema spalmabile un must-have nelle colazioni (e non solo) di molte famiglie.

Il successo della Nutella fu immediato: nel 1965 venne lanciata in Germania, ottenendo un enorme successo, e l’anno successivo fu introdotta anche in Francia.

Nutella è la crema spalmabile più venduta al mondo, con una produzione annuale di 365.000 tonnellate. La sua versatilità in cucina la rende anche adatta a una vasta gamma di ricette, dalle semplici fette di pane imburrate con uno strato di Nutella, alle più elaborate torte e dessert. È diventata anche un’opzione popolare per il riempimento di dolci, cornetti, pancake e persino gelati.

Nutella: le origini

La storia di Nutella risale agli anni ’40, quando il pasticcere Pietro Ferrero, fondatore della Ferrero S.p.A., cercava una soluzione creativa alla scarsità di cioccolato dovuta alla Seconda Guerra Mondiale. Nutella ha avuto origine da una crema precedente chiamata Pasta Giandujot e successivamente SuperCrema. Nel 1946, ebbe l’idea di creare una crema di nocciole che fosse gustosa e conveniente. Dopo anni di sperimentazione, nel 1964 il figlio di Pietro, Michele Ferrero, perfezionò la ricetta e la presentò al mondo con il nome di Nutella. Il nome “Nutella” deriva dalla combinazione della parola inglese “nut” (nocciola) con il suffisso italiano “-ella”, creando un nome accattivante e orecchiabile.

Nutella: l’iconico vasetto di vetro

Fin dai primi giorni, Ferrero ha adottato contenitori di vetro da 250 ml per il formato da 200 grammi di Nutella, incentivando l’acquisto del prodotto. Dopo essere stati svuotati, i contenitori possono essere riutilizzati come bicchieri domestici. Presto, questi contenitori sono stati diventati oggetti da collezioni caratterizzati da immagini multicolori, inizialmente serigrafiche con temi astratti o naturalistici fino al 1990.

Successivamente, furono sostituite da immagini di personaggi animati, con alcune eccezioni, mantenendo però l’uso di immagini a fumetti come strategia di merchandising, particolarmente per il formato da 200 grammi, fino ad oggi.

La Nutella nel mondo

Nutella è la crema spalmabile più diffusa al mondo, e secondo l’Ocse rappresenta un esempio di successo nell’economia globale, con nove fabbriche distribuite in tutto il mondo e ingredienti provenienti da diverse parti del pianeta. La Nutella è venduta in oltre 160 Paesi. È principalmente utilizzata come accompagnamento per pane, biscotti, dolci e frutta, ma nel corso degli anni sono state sviluppate numerose ricette che la includono in torte, pasticcini e crêpes.

In molte nazioni europee, Nutella non è solo un alimento, ma un fenomeno culturale consolidato. Nonostante i cambiamenti nei gusti e nelle tendenze nel corso del tempo, la ricetta, l’imballaggio e l’apprezzamento del pubblico per Nutella sono rimasti costanti.

Nutella con il tempo è diventata più di una semplice crema spalmabile: è un simbolo di gioia, condivisione e tradizione familiare che rappresenta l’eccellenza del Made in Italy nel mondo. Le sue campagne pubblicitarie accattivanti e il suo legame con momenti di felicità e convivialità hanno poi contribuito a consolidarne l’immagine positiva nel cuore dei consumatori di tutte le età.

Il 5 febbraio è il World Nutella Day

Nutella rimane estremamente popolare e viene citata spesso in romanzi, canzoni e opere cinematografiche. In Italia, nel 2014, è stato emesso un francobollo commemorativo per il suo 50º anniversario, mentre nel 2021 la Zecca di Stato ha dedicato tre monete da 5 euro alla Nutella.

Il 5 febbraio è diventato invece il giorno della Nutella, viene celebrato in tutto il mondo il World Nutella Day. La “festività” è stata istituita nel 2007 da una blogger statunitense.

Nel 2010, il Parlamento europeo ha approvato una normativa che richiede agli alimenti ad alto contenuto di grassi e zuccheri di includere un avviso sul miglior profilo nutrizionale. Questa iniziativa è stata criticata dalla Ferrero, che ha creato il comitato “Giù le mani dalla Nutella“, sostenuto dalla regione Piemonte e dall’ex ministro Andrea Ronchi. La Nutella è anche diventata un ingrediente chiave dei Nutella Biscuits, lanciati dalla Ferrero nel 2019.

Nel 2021, in occasione del World Nutella Day, per celebrare il 75º anniversario della Ferrero, è stata emessa una moneta d’argento dal Ministero dell’economia e delle finanze italiana, coniata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dedicata alla Nutella e alla Ferrero.

Oltre a deliziare i palati di milioni di persone, Ferrero, l’azienda dietro Nutella, ha anche assunto un impegno verso la sostenibilità. Attraverso programmi come “Ferrero Farming Values“, si impegna a promuovere pratiche agricole sostenibili e a migliorare le condizioni di vita delle comunità agricole coinvolte nella produzione delle materie prime utilizzate per la creazione di Nutella.

Nutella: gli ingredienti

La composizione degli ingredienti e la loro percentuale nel prodotto variano da nazione a nazione. Mentre zucchero e olio di palma rappresentano stabilmente oltre il 50% del prodotto, nelle nazioni anglosassoni la Nutella contiene ingredienti a base di soia. In Italia, la legge impedisce l’etichettatura come “crema al cioccolato” poiché non raggiunge la quantità minima di cacao richiesta.

La composizione della Nutella comprende:

zucchero

olio di palma

nocciole (13%)

latte scremato in polvere (8,7%)

cacao magro (7,4%)

lecitine (soia)

vanillina

Il primo vasetto di Nutella del 20 aprile 1964 ha dato quindi inizio a una storia culinaria senza tempo che continua a deliziare le generazioni future. A più di sessant’anni dal suo debutto, Nutella resta amata da grandi e piccini.