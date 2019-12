ACCADDE OGGI – Nel 1974 il primo pc di sempre: Altair 8800

Compie oggi 45 anni il primo personal computer della storia: niente schermo né tastiera, ma dimensioni ridotte e prezzo alla portata di tutte

Il 19 dicembre del 1974, esattamente 45 anni fa, veniva lanciato sul mercato americano il primo personal computer della storia. Si chiamava MITS Altair 8800 e costava 439 dollari nella versione già assemblata, 397 in kit. Attenzione: non stiamo parlando del primo computer, che è più antico di qualche decennio, ma del primo personal computer, ossia di un dispositivo a diffusione familiare, caratterizzato da dimensioni ridotte e prezzo abbordabile.

Di fatto, il MITS Altair 8800 – sviluppato dalla Micro Instrumentation & Telemetry Systems, azienda statunitense con sede ad Albuquerque, nel Nuovo Messico – pose fine all’epoca in cui la parola “computer” era sinonimo di apparecchio enorme e costosissimo, accessibile solo alle aziende, e aprì l’era dell’informatica di massa.

Certo, a guardarlo con gli occhi di oggi il MITS Altair 8800 sembra uno strumento primitivo: appena 256 Byte di Ram (che ora si calcola in giga, cioè milioni di byte) e un’interfaccia a interruttori per programmare in codice binario, con il risultato delle elaborazioni visualizzabile solo attraverso una serie di led lampeggianti sul pannello frontale. Non aveva nulla di automatico, al punto che per accenderlo bisognava inserire a mano una sequenza di istruzioni.

Quanto al nome, il riferimento è a una stella della costellazione dell’Aquila. Un aneddoto non confermato racconta che Ed Roberts, proprietario della Micro Instrumentation & Telemetry Systems, fece scegliere il nome del computer a sua figlia, la quale si ispirò ad un episodio di Star Trek visto quella sera. E in quella puntata si parlava proprio della stella Altair.