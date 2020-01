ACCADDE OGGI – La Nike festeggia 56 anni

Il marchio sportivo più famoso del mondo è stato fondato il 25 gennaio del 1964, inizialmente con un altro nome – Oggi fattura oltre 30 miliardi di dollari.

Compie 56 anni di vita Nike, il marchio di abbigliamento sportivo più famoso del mondo. Le candeline le spegne proprio oggi: l’azienda che ha come simbolo lo swoosh, una virgola posta capovolta e in orizzontale, è stata infatti fondata il 25 gennaio del 1964 dall’allenatore di atletica Bill Bowerman e dall’appassionato di mezzofondo Phil Knight, che creano il marchio “Blue Ribbon Sports” (BRS) per importare scarpe sportive Tiger dal Giappone. E’ già lì, agli albori, che il marchio che poi diventerà Nike si intreccia con un altro grande competitor a livello globale: le scarpe importate erano infatti della giapponese Onitsuka, diventata l’attuale Asics.

Nel 1965 le scarpe (in realtà giapponesi) vendute dai due soci negli States raggiungono già quota 20.000 e l’anno successivo BRS apre il suo primo negozio retail a Santa Monica, in California. Il marchio si espande rapidamente e nel 1971 assume l’attuale nome di Nike, con la sede principale stabilita a Beaverton, nell’area metropolitana di Portland, Oregon. Il nome attuale è ispirato alla dea greca della vittoria Nike, la cui rappresentazione più famosa è la Nike di Samotracia, una scultura esposta al Museo del Louvre. E’ sempre nel 1971 che il marchio assume il logo che oggi ci è più che familiare: a crearlo fu Carolyn Davidson.

La rarissima sneaker Nike Mags

Oggi, Nike è una vera e propria multinazionale: dal 1988 ha lanciato il fortunatissimo slogan pubblicitario “Just do it”, ancora utilizzato adesso e scelto da Advertising Age come uno dei cinque principali slogan pubblicitari del 20° secolo. L’espansione procede anche per acquisizioni: nel 2003 Nike acquisisce per 309 milioni di dollari Converse, società creatrice della mitica linea di sneakers All-Stars. Nel 2004 rileva Starter e nel 2008 Umbro, note entrambe come produttori del kit della squadra nazionale di calcio inglese. Quotata alla Borsa di New York, nel 2013 Nike è diventata membro del Dow Jones Industrial Average, sostituendo Alcoa.

Nike oggi è un impero da oltre 30 miliardi di dollari di fatturato e oltre 70.000 dipendenti in tutto il mondo (alcuni dei quali, in passato, erano bambini sfruttati, come ha testimoniato anche il film The Big One di Michael Moore): è il fornitore ufficiale di palloni dei maggiori campionati di calcio europei, oltre che sponsor ufficiale dei club più prestigiosi, tra cui Barcellona, Psg, Juventus, Inter, Roma, oltre che nazionali come Brasile, Francia e Inghilterra. Dall’anno prossimo anche i campioni d’Europa del Liverpool saranno griffati Nike, mentre il marchio della virgola si è assicurato due anni fa l’esclusiva sulla sponsorizzazione tecnica di tutte le franchigie Nba (tranne Charlotte). Nel 2016 ha firmato un contratto a vita da record con l’asso LeBron James: 1 miliardo di dollari.